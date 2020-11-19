國海院潛水作業4人漂走被陸船救起（海洋委員會與海巡署提供）

國家海洋研究院澎湖水下作業傳出意外，4名工作人員上午於七美台灣淺堆附近進行海下作業，並未在預定時間回到海面。海巡署艦艇、空勤黑鷹直升機展開海空搜救，一度失聯5小時的4人傍晚被大陸漁船發現救起。基於防疫安全，衛生單位要求被大陸漁船救起的4人回到馬公港後，必須保持安全社交距離，由疾管局派車接送至臨時安置處所進行居家隔離14天離。

國海院研究助理及同行人員被救上岸。（國海院提供／柯宗緯高雄傳真）

今天下午2點53分時，澎湖海巡隊接獲通報，上午有娛樂漁船「快樂168號」搭載海洋研究人員及潛水教練5人，出海至七美西南西方57浬，1名國家海洋研究院塗姓研究助理，2名廠商、1名教練執行「臺灣西南海域海洋生物調查」任務，4人潛水下海後失聯，經快樂168號船長船搜尋至1點30分未見蹤影，因訊號不佳且油料不足返回澎湖海域，並於2點30分向巡防區報案。

水下作業意外發生地點在澎湖七美台灣淺堆海域。（報系資料照）

海巡署艦隊分署、金馬澎分署及巡防區立刻成立應變中心並派遣「高雄艦」及澎湖海巡隊線上5053、10066艇前往搜尋，同時向國搜中心申請空勤直升機，並通知澎湖漁業電台廣播漁船協尋，最後在下午4點44分接獲澎湖當地的葉姓船長通報，4人已由陸籍漁船救起。

由於4人被大陸漁船救起，搜救單位礙於兩岸情勢不便直接與大陸漁船接觸，商請澎湖當地漁船出面聯繫協助接回4名工作人員。海巡高雄艦則在一旁全程戒備，4人隨後由我方漁船搭載返回馬公港。據了解人員均安、身體無不適，在晚間8點多回到馬公，院長邱永芳6點半已搭機飛澎湖。

初步了解，4人下水後疑似被強勁海流帶離下水地點，漂流相當距離後被大陸漁船發現救起。國家海洋研究院副院長林英斌指出，這項「臺灣西南海域海洋生物調查」今年中旬為第一次出海調查，這次是第二次，失聯4人當中有3人為原班人馬，對於該研究有經驗及熟悉，且身上有合格潛水裝備及GPS定位，配備相當齊全。

林英斌表示，原定半小時潛水調查該水域海底的生態變遷情形，並做海底攝影，但超過預定時間，4人仍遲遲未浮出水面，所幸被漁船搜救，沒有出現失溫等身體不適狀況，至於確切事發原因為何、以及被救起的地點離潛水處有多遠等細節，有待4人靠岸後再調查釐清。

由於4人曾經與大陸漁民接觸，登岸後澎湖縣衛生局檢疫人員立即進行消毒作業，並緊急協調臨時安置處所，實施居家隔離14天防疫。

(中時新聞網)