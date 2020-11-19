輝瑞再度發布新冠肺炎疫苖的樂觀消息，並表示最快12月就能開始施打該疫苖，但美國疫情急速升高，越來越多防疫封鎖措施引發市場疑慮，此外，南韓確診數持續激增，亦打壓市場情緒，周四南韓KOSPI指數僅微升0.06%，收在2,547.13點。

由於在大學入學考試即將到來之前，國內確診數仍持續激增，南韓周四已啟動為期兩周的特殊防疫期。

因確診數持續升高，紐約市周三宣布自周四起關閉公立學校，學生與教師全面改為線上遠端教學。受此打擊，隔夜美股大跌。

Kiwoom Securities分析師表示，對全球疫情捲土重來的擔憂，促使一些投資人出脫韓股，市場越來越擔心疫情再度爆發，將使全球經濟前景蒙上陰影。

重量級權值股三星電子下跌0.31%，浦項鋼鐵跌1.05%。

外資連續第11日買超韓股，創下2017年1月來最長記錄，今日買超1077億韓元。

韓元大跌1.06%，報1,115.6兌一美元。南韓央行疑似出手買進美元，以阻止韓元進一步走升。此前韓國財長洪楠基表示，近來韓元已經過度升值，他並表示必要時將採取行動穩定匯市。

(時報資訊)