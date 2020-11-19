美股三大指數隔夜收跌，標普與道瓊連二跌，美國疫情惡化，輝瑞疫苗95%有效性消息無法止住投資人經濟下挫隱憂。

周四香港恆生指數一路低走，收跌187.32點或-0.71%，為26356.97點。國企股(H股)跌84.69點或-0.80%，為10555.36點。昨日強勢的採礦股今日領跌，與軟件服務股、工業製品股為表現最差板塊，分別跌2.1%、1.8%、1.4%。

恆生科技指數跌0.86%。科技股多數收跌，小米逆勢大漲5.0%，報25.2港元，成交金額43億港元；騰訊跌2.7%，收報573港元，為表現最差藍籌股；阿里巴巴跌1.9%；美團跌2%，報294港元。

小米宣布旗下Redmi手機品牌全球銷售突破1.4億支，紅米Note 8為系列最暢銷手機，小米表示未來即將推出Note 9系列。

銀行和保險股下跌。建設銀行跌2%，工商銀行跌2.3%，友邦保險跌1.8%。

目前中國為最早公布疫苗成功，已有數萬人接受接種，未見安全問題，預計疫苗在明年上旬即可供應香港。

(時報資訊)