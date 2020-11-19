嘉裕(1417)今舉行法說會，公布第三季財報，3Q單季虧損擴大，EPS為-1.23元；累計前三季的EPS為-1.69元。嘉裕在經減資後，目前資本額為18.99億元。嘉裕今年9月取得國軍中的海軍和空軍服裝製作及服裝供售站經營，此也將是明年嘉裕的主要營運重心，此一標案的總金額約20億元，合約期間3年。嘉裕副總暨財務長陳俊宏表示，此為國軍史上第一次軍服製作及服裝供售站委外經營，完全沒有前例可循，嘉裕將全力以赴。

嘉裕明年第一季將結束代理的品牌ARMANI在台灣的店櫃經營，預估減少2.5~3億元的年營收；但同時明年也開始出貨國軍的制服，年營收估6~7億元。所以，整體而言明年嘉裕的營收是可望正成長。

陳俊宏表示，此次陸海空軍的服裝製作及服裝供售站經營競標結果，由嘉裕拿下海軍和空軍的標案，全聯取得陸軍標案。嘉裕規畫在12月底前完成官兵軍服銷售的電商平台，預計明年1月上線。該電商平台的建構由共同投標商數博負責規畫，電商平台也會開放給一般民眾，但非軍人身份是無法進入軍服銷售的網頁。嘉裕將充實該電商平台有關食、衣、住、行的各類產品提供，物流的部分已經和業者進行簽約中。

嘉裕今年的重要記事及時程表:一、6月嚴陳莉蓮及陳伯鏞當選為董事，並推選為董事長和副董事長，推動集團紡織事業轉型布局及帶動成衣轉型和資產活化方向。二、9月海空軍制服採購標案得標，9月底子公司無錫湖嘉董事會通過結束代工生產。三、董事會在11月決議通過明年第一季結束台灣ARMANI品牌代業務，以聚焦品牌精神深耕內銷供應鏈。

(時報資訊)