今年28歲的李尚陽，一年多前勇敢跨出家業的舒適圈，從乾貨鋪店員變身房仲達人，成為永慶房屋松山區的經紀人，一年連升5級，從菜鳥變襄理，還不斷推升月收最高紀錄到10萬元，不僅父母為他喝采，連女友都覺得驕傲。

師徒制助新人快速上手 單月創下10萬元高薪！

家中經營進口乾貨舖近三十年時間，在鄰里間相當有人氣，畢業後選擇留在家中幫忙的李尚陽坦言，「當初回家幫忙，其實只是爭取多點時間找工作，沒想到一晃眼就過了五年。」後來因為女朋友成為永慶房屋秘書，十分地推崇文化、制度和團隊，激發起李尚陽挑戰自己的鬥志，他爸媽也鼓勵他＂趁年輕多闖闖＂，因此他跨出舒適圈，轉戰房仲經紀人。

李尚陽說起自己初試房仲經紀人就能繳出漂亮成績單，都得感謝永慶房屋推行的「師徒制」與業界最優待遇「前9個月5萬元」保障。

他笑說，我沒有在外工作過，過去的人脈資源也是爸媽的，雖然工作5年了，但骨子裡還是剛畢業的社會新鮮人！一開始到永慶房屋真的有點焦慮不安，好在我專屬師父張容慈很照顧我，讓我邊學邊做，加上同事間會互相幫忙指點，讓我可以全心投入工作，放下心中很多的擔心。

他的努力和付出，也轉換成最實質的數字：單月最高10萬元收入，以及幫客戶圓夢的滿滿成就感。

在師徒制及團隊幫助下，李尚陽今年9月獲得人生第一條「百萬戰將彩帶」的肯定。(圖/永慶房屋提供)

「彈性工作8小時」 生活與工作不必二選一

不單如此，到職一年多的李尚陽還時常與在永慶房屋任職秘書的女友一起排休、一起出遊，讓身邊朋友羨慕不已。就連「前老闆」李爸爸都驚呼：「為什麼業務的工作，時間可以這麼彈性，不擔心業績？」他笑說，「只要跟緊公司的腳步，遵循師父的指導，業績當然沒問題！加上公司鼓勵員工聰明工作、健康生活，推行『彈性工作8小時』，因此我可以提前規劃工作與假期，多陪伴女友與家人，讓生活豐富又充實。」

無論是平日晚上有聚餐，還是早上要先運動、再進門市，只要事先跟店長溝通好，且做好份內事，就能依照需求排班，彈性選擇三種班別時段。而李尚陽的親朋好友，也因為他而徹底翻轉對房仲業的高工時陋習、勞碌等刻板的印象。

「科技房仲可不是叫假的！科技工具和系統平台，是我們能兼顧工作與生活的祕密武器！」李尚陽興奮地分享。永慶不斷研發與時俱進的創新科技工具，讓看屋體驗升級，如實境找房、實境Live賞屋服務，讓消費者在家也能720度全景賞屋，搭配Google街景模式，彷彿親臨現場，一口氣把大環境、小環境都看完了，加快了客戶的決策速度，也大幅提升成交機會，業績當然蒸蒸日上。

自知自己不善於開發客源，李尚陽表示，幸好永慶房屋總是跟消費者站在一起的好形象，吸引大批有需求的客戶主動洽詢，加上走到哪服務到哪的數位工具，讓他隨時都做好服務的準備。

李尚陽(圖左二)十分善用彈性工作8小時制度，經常在工作空檔，邀請店長和同事一起登山。(圖/永慶房屋提供)

勇敢踏出舒適圈 成功就在不遠處

「老實說，雖然我的事業才起步，還有很多進步的空間，但經紀人工作讓我更有自信了，很喜歡現在的狀態。」李尚陽露出燦爛笑容分享。

今年9月獲得人生第一條「百萬戰將」紅彩帶肯定的李尚陽，感謝轉換跑道時家人和女友的支持與鼓勵。他坦言，很開心當初選對公司，讓每月收入翻了2-3倍。而家中父母在看到李尚陽的成長後，也由衷感激永慶房屋讓兒子蛻變成一個有擔當的男人。

展望未來，李尚陽今年的目標是朝獲得幸福成家基金衝刺；接下來，他希望能挑戰百萬年薪，並在2年內與女友完成人生大事，攜手朝五子登科的夢想前進。

李尚陽(圖左)轉職後事業、愛情兩得意，還不斷刷新自己薪資紀錄，最高領到一個月10萬元。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)