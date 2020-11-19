桃園市八德警分局為強化校園安全維護工作，確保師生安全及提升學生自我防衛機制，分局長陳百祿19日上午邀集八德區各級學校代表、家長會、愛心商店、分局各業務單位及派出所所長，在分局禮堂召開座談會研議校園安全防制作法，警察局長陳國進也率領相關局本部單位與會，維護校園安全。

陳百祿表示，經全面檢視轄內校園周邊照明設備及各級學校環境安全狀況，其中對於損壞的設備立即通報相關單位修復；另針對轄內學生易聚集治安熱點65處、妨害少年身心處所23處，警方也增設巡邏箱串聯校園安全巡邏網，並結合社區守望相助隊等協勤民力，投入校園周邊安全維護工作。

為防制發生危害學生安全事件，除指派偵查隊長帶隊前往學校訪視，檢測校園環境安全，並由轄區各派出所規畫校園安全巡邏線，要求巡邏同仁加強校園周邊巡守；更加入無毒校園專任警力加強上、放學時段校園週邊巡邏，提昇見警率以有效機先防制校安事故，讓上學及放學返家的學生感到安心，家長也能放心。

警方也協調校園周邊24小時營業的超商、店家增設安心服務站，提供學生必要之協助，建立校園週邊「安全走廊」，因應突如其來發生的狀況，能提供緊急庇護或必要救助，打造優質友善的學習環境。

會中除針對與會貴賓所提出的寶貴意見立即回應並研討改進方式，也與各級學校共同加強校園安全預防宣導，包含加強宣導學童人身安全觀念、防範出其不意的陌生騷擾。陳國進也特別提示，請分局重視轄內學校所反映的問題，也要跟各級學校建立緊急聯繫窗口，並善用各里守望相助隊、民間監視器、愛心商店等資源，以期強化校園安全維護能量。

(中時 )