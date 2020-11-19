含萊克多巴胺的美國豬肉明年元旦開放進口，台南市學校午餐食安把關超前部署，訂定各項確保午餐肉品食安預防、處理與處罰作為，確保學童食的安全，台南市教育局表示，學校午餐一律使用國產豬是市府既定政策，預計年底全數完成更換團膳契約。

教育局長鄭新輝指出，今年開學前，市長黃偉哲與團膳公會一同簽署午餐限用國產豬肉聲明，提高午餐食材檢驗頻率，針對團膳契約內容規範也會有更嚴格要求，近日會邀集相關業者與23所訂購學校共同研商換約作業，未來違者將會從嚴記點處罰，嚴重者將中止契約並公布業者名單。

鄭新輝說，至於罰款金額也將在後續公布於契約範本內，供各校及業者依循。過去相關罰款金額由各校自行訂定，有關萊豬部分則會訂出統一標準。

台南市長黃偉哲表示，近日教育部已正式公布團膳契約修正範本，明訂學校午餐團膳供應一律使用國產豬肉並立下罰則。台南市針對團膳契約內容規範會有更嚴格要求，包括中止契約並公布業者名單，近日也會邀集相關業者與學校共同研商換約作業，力求於今年底全數完成。

(中時 )