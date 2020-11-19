山老鼠偷國有地扁柏，警設路障人贓俱獲。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

55歲卓姓男子18日偷偷跑到桃園市復興區國有林班地盜伐，以自家車載運珍貴國有林木下山準備大賺一筆，當他沿著台7線往大溪方向行駛，殊不知早被警方鎖定，大溪警方佈設路障，攔查並在他車上查獲市值超過60萬元的台灣扁柏，訊後依違反森林法、竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警分局榮華派出所接獲民眾檢舉，指近日頻有山老鼠出沒，常趁半夜盜伐，員警調閱台7線監視器、循線鎖定卓男，榮華所警員18日晚間執行巡邏時，發現監控車輛往大溪行駛，趕緊通報警網設置路障攔檢。

員警發現卓男駕駛的小客車後輪嚴重下陷，察覺有異狀，因為彼此相識，先是和他打招呼噓寒問暖，待卓男熄火下車卸下心防後，支援警力趕到場，警方表明來意後他自知法網難逃，經同意打開後車廂檢查，發現大批肖扁柏當場人贓俱獲。

大溪警分局表示，林木長大不易，遑論是國有林班地內的保育林木，盜挖國有林木，嚴重影響森林保育，犯行相當惡劣，將持續加強大溪及復興山區巡邏及查察勤務，保護國家珍貴林木，防止有心人士伺機犯案。

謙聖國際法律事務所主持律師王聖傑表示，盜採行為已觸犯森林法第52條規定，針對在保安林內竊取森林主產物者，或為搬運贓物使用交通工具者等情形，將處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。

王聖傑指出，竊取經中央主管機關公告之貴重木如紅檜、台灣扁柏、臺灣肖楠、台灣杉、香杉、紅豆杉、台灣櫸、烏心石、牛樟、臺灣檫樹、黃連木、毛柿等，最重可處10年6月有期徒刑，併科贓額20倍罰金，請民眾切勿以身試法。

(中時 )