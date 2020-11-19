美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭政府18日就香港問題發表聯合聲明，重申對中國大陸採用新的規則來取消香港民選議員資格的嚴重關切，敦促中國大陸立即恢復這些立法會議員的職務。大陸外交部發言人趙立堅今天（19日）在例行記者會中反唇相譏，「你說的是五眼聯盟吧。中國人從來不惹事，也從來不怕事。不管他們長五隻眼還是十隻眼，只要膽敢損害中國的主權安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎。」

趙立堅表示，大陸對有關國家公然違反國際法和國際關係基本準則，對屬於大陸內政的香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對。大陸已經就有關問題多次闡明陸方的嚴正立場。

趙立堅指出，大陸全國人大常委會根據《憲法》、《香港基本法》和《香港國安法》有關規定就香港特區立法會議員資格作出決定，是堅持和完善一國兩制制度體系的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，這合法合理、不容挑戰。

「英文有句諺語叫布丁好不好？吃了才知道。中國也有句類似的話，叫鞋子合不合腳，自己穿了才知道。」趙立堅反問，「香港國安法實施以來香港沒有再發生所謂的『美麗風景線』，這還不能說明問題嗎？」

「公職人員必須擁護本國憲制性法律、效忠祖國，這在世界各國都是基本的政治倫理吧？」趙立堅表示，「香港特區是中國不可分離的部分，包括香港同胞在內的全體中國人民，絕不允許宣揚或支持港獨主張，拒絕承認國家對香港擁有並行使主權，尋求外國或者境外勢力干預香港事務、危害國家安全的人來管理、治理香港。」

趙立堅表示，「愛國愛港者治港、反中亂港者出局是天經地義的事。香港回歸以來，中國政府依照憲法和基本法管治香港，香港居民享有的各項權利和自由依法得到了充分保障，這是不可否認的事實。」

趙立堅呼籲，「有關國家應該正視香港已經回歸中國的現實，摒棄雙重標準，切實尊重中國主權，立即停止以任何形式干預香港事務、干預中國內政。任何對華施壓，損害中國主權安全、發展利益的圖謀都不會得逞。」

(中時 )