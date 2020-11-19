桃園青埔商圈包括國泰置地、IKEA等多項商業設施今夏開業營運，帶動人流及消費成長，桃園華泰名品城自今年疫情趨緩後，下半年起業績持續成長，今年業績目標82億元可望達標，今年聖誕檔期11月20日開跑，打造充滿異國氛圍的祝福系聖誕，預計聖誕檔期業績可望達15億元、年增三成，明年朝百億業績目標邁進。

今年3、4月間因疫情衝擊，華泰名品城業績僅往年五成左右，不過自5月疫情趨緩後，業績就開始明顯成長，尤其7、8月間在青埔國泰置地的八景島水族館、新光影城開業，帶動人流下，華泰名品城業績較去年成長三成以上，10月更因連假多，業績年增率達五成以上，今年入館可望達到500萬人次。

華泰名品城總經理梁曙凡表示，華泰名品城三期開發完畢後，持續致力於園區品牌優化，在Chloe與Montblanc加入後，緊接著Longchamp也將在此開設首家Outlet。在精品、運動休閒品類的消費挹注下，今年聖誕大檔應能順利延續從暑假、中秋到雙十的消費動能，朝全年82億目標邁進。

華泰名品城聖誕村邁入第五年，今年園區以「Blessing、Gifting、Be Merry」為主軸，打造充滿異國氛圍的祝福系聖誕。包含五大耶誕禮物場景、三大活動獻禮，並延續往年「露天飄雪市集」傳統，號召36個人氣攤位進駐園區，梁曙凡表示，期望創造口碑兼具，讓人想年年回訪的耶誕地標，除了在聖誕造景爭奇鬥豔外，運用UGC概念，將消費者最真實的體驗串連至社群，因此首度設計了多款IG耶誕濾鏡，要跟年輕世代互動。

(工商 )