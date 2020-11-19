證交所今（19）日公布，10月份全體證券商稅後淨利37.81億元，較9月成長19.54％，逼近2成，累計前10月稅後淨利衝上400億元大關，達406.77億元，較去年同期大幅成長19.44％，年增也接近2成。

證交所指出，10月大盤總成交值約3.399兆元，較9月雖然減少22.24％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，但因10月出售證券利益及證券評價利益較多，使自營業務淨利較9月成長251.22％，等於翻了2.5倍獲利，整體而言，10月全體證券商稅後淨利37.81億元，較9月成長19.54％。

累計今年前10月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長，而較去年同期激增55.68％，但今年截至10月底，加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度小，使自營業務淨利較去年同期衰退43.1％，承銷業務淨利亦較去年同期衰退6.87％，全體證券商稅後淨利406.77億元，較去年同期成長19.44％。

若排除今年3月因個證券商發行認售權證大幅虧損，其餘全體證券商稅後淨利衝高至445.9億元，較去年同期稅後淨利332.67億元大幅成長34.04％。

(工商 )