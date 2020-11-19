隨著美國聯準會(Fed)與美國財政部以無上限貨幣寬鬆政策(QE)以及早些時間推動的刺激經濟法案聯手拯救受到新冠疫情摧殘的美國經濟，美元流動性獲得史無前例的充裕程度，美元指數狂貶，日前美國大選後，市場篤定由拜登當選，其可能推動的大規模刺激經濟法案，讓美元前景依舊黯淡無光，押注美元上漲前景的指數型基金（ETF）規模也在縮水。

據外國財經媒體報導，景順美元指數看漲基金（UUP）總資產從4月的10.4億美元高點一路下墜，如今只剩3.37億美元，更在本周一有超過6800萬美元(近20億元新台幣)資金從這檔ETF撤出，創下1個月以來最大單日流出規模。

華爾街紛紛看壞美元前景，投資人越來越謹慎，許多分析師一致認為美元指數將繼續下行，這替UUP走勢帶來壓力。UUP追蹤美元指數，主要是以美元兌歐元、日元和英鎊等6種成熟市場貨幣的表現。

WallachBeth Capital的ETF部門主管Mohit Bajaj表示，資金撤出該檔ETF主要是反映市場對美元的看空情緒，隨著2021年即將到來，美元指數將持續下滑，反之，MSCI新興市場貨幣指數近期表現強勁漲勢。

今年以來，全球以瑞典克朗漲勢最為驚人，其次則是人民幣，主要是反映大陸經濟是第一波從新冠疫情陰霾走出的國家，人民幣走勢也在近期創2年半來新高，離岸人民幣寫下6.5321紀錄，但隨著疫苗好消息不斷放送，讓各國在面對疫情可能獲得更有效控制工具下，短期人民幣可能會被壓回6.6關卡。

(中時新聞網)