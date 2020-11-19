LINE GAME從2012年11月推出以來，為了提供玩家最優質的遊戲體驗，持續開發多樣化的遊戲，包含大眾熟悉的「LINE Bubble 2」、「LINE熊大農場」和「LINE 熊大上菜」等都廣受粉絲喜愛！今年LINE GAME正式邁入8週年，為了回饋粉絲，LINE GAME將在台舉辦大規模的「玩家爭霸戰」活動，首次祭出冠軍獎金新台幣十萬元！LINE GAME學院會員只要於11/19（四）～11/23（一） 活動期間，透過「LINE GAME台灣」LINE官方帳號參與「線上初賽」，累計5天積分排名前12名的玩家即可獲得晉級決賽資格，將受邀參與12/12（六）「最終決賽」節目錄影，挑戰終極大獎。

此外，LINE GAME 8週年生日好禮多重送，LINE GAME學院會員只要參與「線上初賽」，即可享有三重獎勵，包含【第一重：每日獎勵】、【第二重：BOSS關卡獎勵】和【第三重：邀請好友獎勵】，最高可單次入手LINE POINTS點數100點。最後，LINE GAME粉絲更別錯過12/23（三）正式播出的「最終決賽」節目，只要上「LINE GAME 台灣」LINE官方帳號線上觀看，並答對節目主持人題目，即有機會再獲得LINE POINTS點數8點或800點。粉絲們趕快呼朋引伴來挑戰，一起歡慶LINE GAME 8週年生日快樂！

※立即透過LINE GAME 台灣 LINE 官方帳號加入會員：https://lin.ee/rvrbEPc

歡慶LINE GAME 8週年！「最強玩家爭霸戰」11/19線上開打

為了歡慶邁入8週年，LINE GAME將在台首次舉辦「玩家爭霸戰」活動，要考驗玩家對於LINE GAME旗下遊戲的熟悉程度，並祭出冠軍獎金新台幣十萬元的終極大獎，忠實粉絲們千萬別錯過了！於11/19（四）～11/23（一）活動期間共計5天，玩家每天都有1次機會挑戰大賽模式完成10道選擇題，5天分數加總後排名前12名的LINE GAME學院會員即可挺進決賽。「線上初賽」的10道選擇題目皆與LINE GAME旗下遊戲相關，玩家必須在10秒內完成單題作答，只要連續答對3題以上，就會觸發COMBO連擊，可獲得更高的積分！

想知道考古題有哪些？偷偷透露，其中有5款熱門遊戲是這次的挑戰賽重點，玩家趕快惡補起來！包含人氣爆紅的暢快泡泡益智遊戲「LINE Bubble 2」、老少都喜愛的「LINE 熊大上菜」、充滿熊大讓粉絲呼朋引伴來種菜的農場手遊「LINE熊大農場」，以及集結眾多日本知名動漫角色的熱血遊戲「JUMPUTI HEROES 英雄氣泡」，還有LINE明星角色們與外星人軍團作戰的塔防RPG「LINE Rangers」，挑戰大賽模式前可以先進入練習模式多加練習喔！

最強玩家爭霸戰1119線上開打。(圖/LINE GAME提供)

好禮大放送！首波線上初賽天天送LINE POINTS點數

玩家只要每日完成1次大賽模式遊戲並分享給好友即獲得【第一重：每日獎勵】LINE POINTS點數1點，LINE GAME學院會員則可獲得LINE POINTS點數8點！而在大賽模式時，LINE GAME學院會員只要答對8題以上，系統將隨機於第10題後出現BOSS 關卡！成功過關就有機會獲得【第二重：BOSS關卡獎勵】LINE POINTS點數100點或紀念桌布1張。此外，【第三重：邀請好友拿獎勵】只要在活動期間邀請好友一起來參與，玩家與好友都能獲得額外的LINE POINTS點數1點或是紀念桌布獎勵，所有獎勵都數量有限，送完為止！

LINE GAME 8週年 點數天天送。(圖/LINE GAME提供)

冠軍將獨得新台幣獎金十萬！LINE GAME最強玩家戰爭一觸即發

最後12強 「最終決賽」爭奪搶進冠軍殿堂

經過競爭激烈的「線上初賽」後，排名前12名的LINE GAME學院會員將受邀參與12/12（六）「最終決賽」節目錄影，由知名主持人阿Ken和遊戲實況主喬米搭檔主持，參賽者將歷經【第一階段12強淘汰賽】和【第二階段6強總決賽】的重重關卡，爭奪新台幣十萬元的冠軍寶座！

在兩階段的賽事中，同樣都是10道選擇題目的挑戰賽，於第一階段分數最高的前6名參賽者就可成功晉級總決賽。總決賽開始前，每位參賽者可獲得3個探險錦囊道具，在比賽中遇到困難時，玩家可靈活運用錦囊道具逆轉情勢，讓過程更加緊張刺激！

想知道10萬新台幣獎金將鹿死誰手嗎？千萬別錯過12/23 （三）在「LINE GAME 台灣」LINE官方帳號的「最終決賽」節目播出，屆時主持人將出題來考考觀賞播出的玩家，答對者有機會獲得LINE POINTS點數8點或800點，一樣是數量有限要搶要快，粉絲們快來感受熱血沸騰的決賽氛圍吧！

※最強玩家爭霸戰最終決賽獎金

第1名：新台幣獎金 10萬元整

第2名：新台幣獎金 5萬元整

第3名：新台幣獎金 3萬元整

第4～6名：新台幣獎金 1萬5千元整

第7～12名：新台幣獎金 6千元整

※詳細活動內容請依LINE GAME學院內公告為準。

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