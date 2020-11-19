大陸A股新增投資者數量儘管近期增加速度有所放慢，但自今年3月以來加上10月底資料，A股新增投資者已連續第8個月突破100萬。統計截至10月底，A股市場投資者數已達1億7462.60萬、年增率10.44％。相較於去年底的1億5975.24萬投資者總數來看，今年前10個月累計新增數量已經超過1487.36萬，比去年全年的累計增量還要多出12.27％。

據中國證券登記結算有限公司最新揭露數據顯示，10月新增投資者112.01萬，較上月下降27.33％，對比7月單月新增242.63萬的今年高峰則大幅減少130.62萬，顯示投資者入市速度從近期高峰向下有所放緩。

根據《券商中國》報導，具體來看大陸A股10月新增的112.01萬投資者中，共有111.78萬自然人、0.23萬非自然人，非自然人占總新增人數比例約0.21％。而數據顯示除9月非自然人占總新增人數比例約0.23％外，其餘各月的該比例均未超過0.2％。可見近2個月非自然人開戶比例略有上升。

事實上，伴隨今年7月的大陸股市行情高潮，7月新增投資者數量達到242.63萬個的今年內最高峰，之後的8月、9月與10月新增投資者數量速度則持續回落，但目前仍保持單月新增超過百萬的規模。這也是自今年3月以來，A股市場連續8個月實現新增投資者數量超過100萬。

(旺報 )