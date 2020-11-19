◎秋冬防疫專案12月啟動 蔡英文籲守住日常生活
秋冬防疫專案12月1日啟動，蔡英文總統今天表示，專案強化三大措施，一整年的防疫工作確實辛苦、也帶來一定程度的不方便，但只有保持警覺、團結防疫，我們才能守住自己和家人朋友的健康，以及守住台灣珍貴的日常生活。
◎彰化百寶村結束營業 縣府重新招商
2014年由經濟部地方產業發展基金補助的「彰化百寶村」，驚傳將結束營業，引發不少民眾熱議，彰化縣政府今表示，只是暫停營業，百寶村創新場域營造計畫分成5年1期，第一期由埤頭農會承包，今年到期農會內部評估將不續約，目前已公告招標，會盡快完成程序，恢復營業。
◎新北鐵道馬回來了！3大亮點續追火車
追火車回來了！新北市鐵道馬拉松接力賽因疫情延期，市長侯友宜今宣布，鐵道馬今年場將在12月6日復辦，明年場將在明年4月18日登場，市府更加碼祭出3大亮點，打造賽後have fun派對、賽道2.0外，還推出限量版「隱藏版隊友」，讓懊惱湊不齊隊友的隊伍找到「神秘隊友」來助攻。
◎清潔隊收賄受招待 放任業者濫倒廢棄物
花蓮秀林鄉陶樸閣垃圾衛生掩埋場，依規定不得傾倒事業廢棄物，秀林鄉清潔隊林姓小隊長與隊員等4人，涉嫌私自放行業者進入傾倒大型廢棄物，接受收受業者飲酒、現金賄絡30多萬元，經檢調發現，被告等人失口否認並辯稱「無償」放行，檢方斥避重就輕，依貪污治罪條例將4名隊員起訴；3名業者則依貪污治罪條例對公務員行賄等罪嫌提起公訴，並追繳清運費14萬多元。
(中時新聞網)
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