早在2013年，格力電器董事長董明珠與小米集團董事長雷軍因開玩笑，而立下了5年10億（人民幣，約台幣43.8億元）賭約，最後結果如何，一直讓各界十分好奇。日前出席一場活動時，董明珠對媒體稱雷軍5年沒贏，第6年就贏了的說法表示，「我們賭的期限是5年，以5年為界，還是格力贏了。」

綜合陸媒報導，董明珠和雷軍在2013年第14屆中國經濟年度人物評選現場，因開玩笑而立下了5年10億賭約。自2013年算起，在5年內，用2家企業的營業額來比較，如果在5年之後雷軍小米總營收超過格力，董明珠即輸，要給雷軍10億元，反過來也一樣。

報導指出，董明珠日前出席一場活動時，再次談及自己與雷軍的賭約。她說，7年前，雷軍說要超過我，後來我想了半天，我們又不是一個平台，我們是重資產，他是輕資產，5年內肯定贏不了我。後來，媒體說，「雷軍5年沒贏，第6年就贏了，但他和我賭的就是5年，5年為界，還是格力贏了。至於未來5年到底是什麼樣，我覺得現在下結論都太早。」

之前，在今年早些時候，董明珠參加央視節目的時候，再度回應了與雷軍的10億賭約，表示這筆錢「我沒要他也沒給。」

報導也提到，雷軍在小米十周年演講上也提到與董明珠的「10億賭約」，首次公開承認是自己輸了。他坦言，其實當時在台下只是開個玩笑，而且是金額是1塊錢，沒想到董明珠登台後直接喊了10個億。他說，「賭一塊錢是玩笑，但10個億就變成了社會話題，我沒當真。」，自此以後自己就變成了網紅，跟董明珠打賭很後悔。

值得一提的是，此次十年演講中，雷軍首次公開承認是自己輸了，不過並未透露10億元到底有沒有給董明珠。

根據資料顯示，2018年賭約期限到，小米2018年總營業額為1749億，而格力2018年總營業額1981億，該賭約最終由格力險勝。不過，小米在2019年以2060億元營收打敗格力。

(中時新聞網)