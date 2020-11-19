安泰銀行舉行2020年度線上法人說明會，說明前三季營運成果及財務業務相關資訊，該行表示，受新冠疫情影響，前三季表現較去年同期微幅衰退，淨收益44.1億元，稅後淨利15.5億元，基本每股稅後盈餘（EPS）0.79元，分別較去年同期減少7.61％及4.86％，股東權益報酬率（ROE）6.10％，資產報酬率（ROA）0.67％。

安泰銀行指出，該行在利基型法金放款業務驅動下，資產報酬率在業界一直領先前茅，上半年稅前資產報酬率0.92％，在全體本國銀行中排名第五名。主要因穩健的存放款組合、嚴謹成本控管及優於同業的的資本水準，在艱困疫情及無外部增資情況下，6月底資本適足率15.52％，第一類資本比率及普通股權益比率皆為14.30％，優於全體本國銀行平均值的14.04％、11.98％及11.14％，其中普通股權益比率在全體本國銀行中晉升至第二名。

在強健的核心資本支持下，安泰銀維持以放款為主的適度資產成長，該行說明，9月底放款餘額2,000億元，較2019年底略減1.8％，資金運用效能提升，存放比為76.8％，且透過資產配置策略，提升資金操作收益。但受到降息影響，前三季淨利息邊際（NIM）及淨利差為1.14％及1.07％，較去年同期分別減少9個基本點（1個基本點是0.01個百分點）和7個基本點。

收益方面，安泰銀強調，透過明確的市場定位及資產負債管理能力的精進，前三季利息淨收益25.8億元，手續費淨收益12.6億元，其他淨收益5.7億元，占比分別為58％、29％及13％，與去年同期相當。其中手續費淨收益較去年同期減少4％，主要因保險手收較去年同期減少所致，不過因信託手收動能強勁，整體手續費淨收益僅較去年同期略減0.6億元。

安泰銀2015年以來獲惠譽信評確認國內長期評等為A（twn）， 國內短期評等為F1（twn），評等展望穩定。

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