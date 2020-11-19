人民幣在岸價大跌逾400個基點 重回6.58元區間 17:192020/11/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價19日午盤過後加速走跌，16：30收報6.5851元，較上日收盤價6.5425元大跌426個基點，跌幅0.65％，成交量376.04億美元。 截至17：8分，離岸價同步下跌，報6.5887元，下跌269個基點，跌幅0.41％。 人民幣兌美元中間價19日報6.5484元，較上日報價6.5593元，上漲109個基點，漲幅0.17％。中間價連升四日，創近兩年半高。 (工商 ) #基點 #跌幅 #人民幣在岸價 #跌逾 #區間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價升109個基點 連升四日 10:512020/11/19 財經 中資大行買美元阻升人民幣 人行擬守6.55防線 04:102020/11/19 全球財經 人幣升勢驚人 進入6.5時代 04:102020/11/19 產業財經 熱門股－萬海 運價翻漲價量齊揚 04:102020/11/19 證券．權證 專家傳真－雙11下的省思 新零售下，綠色物流勢在必行 04:102020/11/19 專題周報 蔚來業績靚 年銷上看4.3萬輛 04:102020/11/19 全球財經 航運揚帆 新興、萬海權證買氣升溫 04:102020/11/19 證券．權證 北台灣新案價只有一種聲音：漲！ 首購買房退到蛋殼區 12:232020/11/19 房市新訊 《集中市場》外資止步6連買 電金空「權」守13700 15:232020/11/19 財經 權值龍頭股休息 太陽能族群活跳跳 11:132020/11/19 財經 財經熱門新聞 阿里巴巴最慘一刻還沒到 謝金河：3大巨浪撲向馬雲 - 財經 不是陸品牌、特斯拉 大陸最暢銷電動車竟是美百年車廠 - 財經 1張台積電貴過1輛車？ 存股20年不敗教主說真話 - 財經 美元前景太黑暗！這檔ETF大失血20億 人民幣續飆高 - 財經 蝦皮最大撤台危機？ 支付申請增資恐被重查陸資 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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