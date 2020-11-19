人民幣兌美元在岸價19日午盤過後加速走跌，16：30收報6.5851元，較上日收盤價6.5425元大跌426個基點，跌幅0.65％，成交量376.04億美元。

截至17：8分，離岸價同步下跌，報6.5887元，下跌269個基點，跌幅0.41％。

人民幣兌美元中間價19日報6.5484元，較上日報價6.5593元，上漲109個基點，漲幅0.17％。中間價連升四日，創近兩年半高。

(工商 )

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