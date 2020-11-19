行政院院會今天通過《私立高級中等以下學校退場條例草案》，教團說這個草案有漏洞，未能照顧到「專案輔導學校」因改制、合併或改辦而失業的教職員權益；私校則說，這個草案完全看不到退場誘因，私校會硬撐，不會輕易停辦。

教育部技職司長楊玉惠表示，教育部在2017年提出《私立大專校院轉型及退場條例》草案，之後進行修正，在今年4月改為《私立高級中等以上學校退場條例》草案，將適用對象從大專院校延伸到高中職，9月再進行調整，並在昨天行政院院會通過。

比較4月和9月的《私立高級中等以上學校退場條例》草案，9月份的版本更重視對「專案輔導學校」的監督機制，譬如新增100萬元以上採購應報經學校主管機關同意始得辦理；同時，新增「專案輔導學校」的專任教職員最多3人擔任董事，由學校教職員來看緊校產，避免董事會亂搞。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，草案要求「專案輔導學校」停止全部招生後，要發給教職員工資遣、退休或離職慰問金；但這在之前有3年學校可以申請改制、合併或改辦，過程中也會產生教師非自願失業，他們卻沒有任何補償，是一個漏洞。

高教工會則說，這個草案師生權益遭到犧牲，學生原校畢業權利遭漠視，遭遇非自願轉學；教職員工作未獲輔導介聘，過半數失業或低度就業，浪費高端人力。

中華民國私立教育事業協會理事長、中國科大校長唐彥博說，草案中完全沒有看到退場誘因，將造成私校硬撐不願退場。他們主張，私校在停辦前，應該可以處理閒置校產或校地，所得一部分用來資遣老師、一部分給政府，另外還有一部分（可能是10％、20％或30％）則提撥給董事會，成為學校轉型的經費。

(中時 )