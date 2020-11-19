【政新鮮】魔爪伸進媒體箝制第四權 何庭歡:執政初衷還在嗎

針對《中天新聞》換照一事，NCC昨(18日)舉行記者會，說明審查結果為：駁回申請、不予以換照。對此，前主播何庭歡接受《中時新聞網》訪問表示，公正的第四權是媒體很重要的一個功能，也就是所謂的能夠監督政府，在新聞台被關台的情況下，大家更需要去關注的是後續會不會有所謂的「寒蟬效應」呢？

也是記者出身的何庭歡表示，在新聞價值方面，也許每一個人都有自己的立場及看法，畢竟這也是一種監督政府的管道，而現在這樣的力量直接被一刀切掉，那是不是導致未來沒有別的電視台或別的媒體，會提出關於監督政府的言論，會不會將來變成只有一種聲音，只剩「不會被政府開刀的聲音。」

魔爪伸進媒體箝制第四權 何庭歡:執政初衷還在嗎

何庭歡說道，「民進黨可惜的是，當初很多年輕人喜歡民進黨的原因，就是因為他們還是在野的時候，一直不斷地提倡民主、自由的想法，而如今他們執政，擁有權力了，反而把這樣的理念留在在野的時候嗎？」當初民進黨提倡的自由以及多元文化的融合，大家都很認同，但現在只要出現不一樣的聲音，就要一刀砍下，然後直接關掉，她語重心長地說，這是政府要去思考的事情，否則當時講的「謙卑、謙卑再謙卑」這句話套用到現在，會讓人懷疑是不是同一個人所說的話？

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(文字採訪/邱蘭婷)

(攝影剪輯/范佐意、陳科廷)

(中時新聞網)