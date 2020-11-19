裕日車(2227)持續推新車攻車市旺季，總經理李振成於今日(19)正式宣布NISSAN NEW JUKE新世代版，以舊換新價81.9萬元起正式上市，價格低於前一代且配備升級；預購至今天才14天，預售訂單已創下超過200張佳績。

看好台灣車市持續熱絡，裕日車下半年推出兩款新車，包括10月發表的Sentra，目前接單已突破3500張，超越原先設定目標；JUKE今(19)日正式上市，預接單已突破200輛，接近今年全台配額300輛，再加上KICKS銷量穩定，下半年將衝刺國內銷售表現，拉抬本季本業之業績。

NISSAN NEW JUKE定位為跨界跑旅，主打新世代英倫潮旅擁有前衛的造型，內裝打造精品奢華質感，自11月6日預售以來就廣受各界好評，預售訂單已創下超過200張佳績，首批限量50台搭載頂級Alcantara麂皮內裝的J-Luxury奢華套件車規「駕趣奢華版」，更於預售期間即完售。裕隆日產汽車今(19)日宣布NEW JUKE正式上市，共有三種車規編成：「英倫版」舊換新價81.9萬元、「駕趣版」舊換新價89.9萬元、「駕趣享樂版」舊換新價93.9萬元，並自即日起至11月30日止，正式展開限量早鳥優惠，可望持續帶動銷售。

(時報資訊)