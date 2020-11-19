行政院長蘇貞昌今（19）日在行政院會聽取國發會「智慧政府資料治理推動成效」報告，請各部會配合規畫完備資料開放及再利用機制，加速開放高價值資料，提升資料正確性、易用性及即時性，讓各界運用政府資料時更能發揮創意，發展出具實用價值應用，建設台灣成為數位化國家。

蘇貞昌表示，資料在數位時代具高度戰略價值，也是驅動公共治理創新的重要元素，有助提升施政效能與政府服務。國發會推動政府資料開放（Open Data）與個人資料自主運用（My Data）2大主軸，建立公私協力治理模式、創造資料經濟，是加速數位轉型、推動智慧政府的重要策略。

蘇貞昌認為，政府的觀念與做事方式均要改變，可透過開放資料提升政府效率，以符合民眾需求、並減少政府長期困擾。如民間高手在防疫期間，可經由串接應用程式介面（API），以公私協力方式開發「口罩地圖」，發揮關鍵效益，就是使靜態資料成為福國利民資產的最佳範例。

蘇貞昌表示，我國政府開放資料數量已達4.7萬項資料集，超過8成資料集已達「機器可讀、結構化、開放格式」標準，資料集下載量超過1500萬人次數。台灣近年在全球94個地區的開放資料評比中，連續被評為冠軍、獲國際高度肯定，也是軟實力堅強的實證。

國發會指出，已完成My Data平台建置，提供公私部門在民眾即時自主同意下介接運用，至年底將介接戶籍、地籍、稅籍、所得、勞保等100項個人資料集供民眾下載運用，並協同公部門與金融機構，提供200項臨櫃與線上個人化數位服務，未來規畫逐步擴大介接私部門創新應用。

(時報資訊)