苗栗縣生命大樂共享教育學會在台灣疫情趨緩之際，號召不同領域的對象一同參與，並以各自擅長的方式，22日在苗栗後火車站的「英才夜市廣場」，舉辦連續3日的「109年《結伴‧吉祥行》50小時不斷電消災祈福法會暨愛心園遊會」，邀請民眾共襄盛舉。

苗栗縣生命大樂共享教育學會已連續4年，於英才夜市廣場舉辦法會及愛心園遊會活動，今年規畫「藥師如來灌頂加持」、「不動明王護摩火供」、「藝文表演活動」、「愛心園遊會」4大主題，並將藉由「藥師如來灌頂加持」的祝福、以及「不動明王護摩火供」的力量，並安排由 徹聖金剛上師主講的「永遠幸福」講座，希望能夠於這個動盪的時期，達到消災祈福、撫慰人心的作用。

苗栗縣生命大樂共享教育學會將於22日，在夜市廣場舉辦法會及愛心園遊會活動，規畫藝文表演，邀請各界共襄盛舉。（何冠嫻攝）

苗栗縣生命大樂共享教育學會頒贈感謝狀，感謝EX-亞洲劇團共同加入活動。（何冠嫻攝）

活動將於22日下午3點起展開，苗栗縣生命大樂共享教育學會邀請曾獲金曲獎最佳客語專輯的「羅思容」、金音獎最佳民謠單曲獎的「黃瑋傑」，以及苗栗在地藝文團體「EX-亞洲劇團」、「惠丹舞藝中心」、「苗薪親子樂團」、「匠弘薩克斯風重奏團」，更有苗栗在地學校「明德國小」、「造橋國小」、「公館國中音樂班」、公益團體「苗栗縣特殊教育關懷協會」、「聲暉協進會」、社區團體「文山社區發展協會」、「大明社大烏克麗麗＆吉他班」、「歡唱大樂合唱團」等，大家一同響應活動、齊聚一堂，以藝術表演的穿透力，穿越疫情的侵擾，將溫暖、正向的力量，帶到大家的心中。

EX-亞洲劇團認為信仰不分族群，與苗栗在地不同文化融合在一起，對於能參加這次活動感到榮幸，並希望民眾能接觸到更多藝文活動。苗栗縣生命大樂共享教育學會指出，活動現場將有在地店家一同參與設攤，以各自的食物、商品，表達對於大眾的關懷。苗栗縣生命大樂共享教育學會更號召善心各界，募集到1460張園遊券，贈送苗栗市各里的中低收入戶、社福團體，希望藉活動，把因為疫情而疏離的彼此，用愛串聯，一同結伴，無畏地向吉祥、光明的未來前行。

(中時 )