NCC官僚委員們，粗暴地決定關掉《中天新聞台》，引發各界箝制新聞自由的怒吼，律師李傳侯就在臉書公開痛批NCC，「NCC是早就已經決定要怎麼做了，一切都只是為了使程序完備的一場戲而已」，他並以15年執業律師經驗表示，這些文字，行家就看得出來，都是寫不出理由來時堆砌出來的例稿文字。

李傳侯發文如下：

當律師超過十五年了，案件有勝、有敗。但是對於法官的評價，我從來不是從案件的勝敗來看。

其實判決裏的理由哪些是為了讓判決看起來四平八穩而堆砌出來的，哪些是法官真正心裏想的，律師看得出來。尤其，很多律師以前也坐過那個位置，很多律師的另一半還坐在那個位置上，最少，也有坐在那個位置的朋友、同學，怎麼可能會不知道。

大學的刑分雖然被老師當了，但是我重修的時候還是選了同一個老師的課，因為他不是單純的告訴你，德國法律怎麼規定，德國法院及學者怎麼說，而是告訴你從事理來說，應該是怎麼樣，為什麼這麼樣。

畢竟，離開了生活，就沒有了法律。

自已從事實務工作之後，特別喜歡看某些特定法官所寫的判決，我喜歡看那些誠實的面對事理，再據此闡釋法理的判決。期別比我高很多的最高法院吳院長或是那一庭的判決是我愛看、也期待的，其他有一些期別相近或是比較晚的當然也有。

有一些挺令人不屑的判決一再出現，什麼案重初供啦、共犯或證人無甘冒刑責誣指他人犯罪啦、事後杜撰啦，等等等等的。在我看來，都是沒有真正誠實地面對案件以及答辯的判決。這些文字，行家就看得出來，都是寫不出理由來時堆砌出來的例稿文字。

就連最高法院都這麼做，誰來監督法院用這樣的理由來塘塞當事人充篇幅？

這就好像，NCC在不准中天換照時還是講了一些理由，這些理由也絕對言之成理。

但若是問我，你相信NCC真的是因為這些理由不准中天換照嗎？

我不相信。

其實從整個聽證會的過程就讓我感覺，NCC是早就已經決定要怎麼做了，一切都只是為了使程序完備的一場戲而已。

真的相信當初反旺中是因為反壟斷是真正的理由而不是檯面上的藉口？真的相信反旺中不代表反中天？真的相信NCC是個「獨立」的機關？

算了吧！別傻了！

就像其實我知道法官在判決的背後還有一些不敢在判決中明白表達的想法一樣。

檯面上的，是真的，還是假像？

總有人迷惑，也有人清醒。

只是結果沒出來，永遠是各說各話。

等結果出來了，又是另一番的理由，又是另一次的健忘。

(中時 )