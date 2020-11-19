立法院司法法制委員會今天邀請法務部及相關單位就調查局航業處基隆站遺失6.5公斤安非他命案，進行專案報告。國民黨立委李貴敏質疑行政院長蘇貞昌什麼會都不開，「高官只領薪水不辦事」，會議上提臨時提案，將於該委員會成立遺失毒品證物調閱小組，以對本案調查結果，依法追究相關失職人員的刑事及行政責任。

李貴敏今天主持司法法制會議火藥味濃厚，由於國安局長邱國正缺席，由副局長胡木源代理。李貴敏問胡木源，國安局有沒有參加過「破案毒品處理流程監督會設置要點」所規定「破案毒品處理流程監督會」的會議？胡先是回答，「我們沒有參加過」。

李貴敏接著拿出該法條，指該要點第二條規定，置委員15至17人，其中就包含國安局，代表國安局是毒品處理流程內控的重要單位，副局長卻說沒參加過，那這樣副局長代理局長出席，有這樣的知識可以回答委員答詢嗎？

胡木源再解釋，都是由副處長層級的去參加，他沒參加但是副處長有參加。李貴敏再追問，那副處長都有上報給正副局長？第三處處長答覆李說有循行政程序，李問胡有看到報告？胡回應，有開會會簽辦。但是胡頻解釋有改口的答詢讓李貴敏相當不滿，要求委員會每十分鐘通知國安局長到場開會，「要藐視國會到什麼程度？」

李貴敏表示，反毒預算編了五億多，但是內控顯然失衡，國安局自己是這個小組成員，國安局自己卻都不知道。李現場再問其他官員，知道自己是小組成員，且有與會過的舉手，在場只有調查局長局長呂文忠舉手。呂表示，這個會有人來參加，但是很多是代理。

李貴敏批評，高官都不處理事情，行政院長蘇貞昌食安會報也不參加、治安會報不參加、毒品防制會報也不參加、法律上編列的會報都不參加。國人要縱容這些高官只領薪水不辦事？來的都代理人，顯然去的都是「代理人的再代理」。李在問現場官員，曾經跟上級反映過毒品相關的，防治也好督導也好，有報告的請舉手，卻沒人舉手。

呂文忠表示，沒有定期報告，但有問題都會跟上級報告。李再問在場有跟蘇貞昌開過毒品相關會議的舉手，法務部次長張斗輝說印象中至少三次左右，呂文忠則說都是透過法務部，警政署長陳家欽則說自己開了十次以上。

李貴敏說，蘇貞昌從來沒有與官員討過扣案毒品管制流程的問題，發生毒品遺失的重大事件，蘇對此事也不聞不問，「那麼毒品會議究竟在討論什麼？」

李貴敏也提案，針對這項毒品遺失案，為儘速釐清事實真相，建請委員會成立「法務部調查局遺失毒品證物調閱小組」，以追究相關失職人員刑事及行政責任，並就單位主管要求連帶責任，以正官箴。該提案全場無異議通過。

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(中時 )