大馬歌手丘沁偉與經紀公司官司糾紛被控詐欺罪，19日上午10點，警方因另案以妨害性自主，持搜索票進入他福德路31巷住處，發現丘早在10月29日遭通緝，訊後移送台北地檢署。

30歲馬來西亞籍歌手丘沁偉（KHOO KHIM WEI），2009年來台，因《我們回家，好嗎》在網路上廣為流傳，有「熊界天菜」、「暖聲熊男」，曾因吸食安非他命遭通緝，爭議不斷。

警方日前接獲男子報案，指稱丘引誘他拍攝不雅照，並要求匯款數千元，之後又違反意願發生性關係，進而控告丘妨害性自主、妨害秘密罪，19日上午10時，警方持搜索票進入丘住處，查扣相關證物。

據了解，丘因積欠攝影師MV的費用鬧上新聞，但他本人否認欠款，檢察官多次開庭丘屢傳不到，遭台北地檢署發布通緝，警方搜索時，發現丘通緝身分，立即逮捕並解送台北地檢署歸案。

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(中時 )