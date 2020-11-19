日本共同社19日報導，美國最權威文學獎之一的國家圖書獎18日夜間在網上揭曉，現居日本福島縣南相馬市的芥川獎作家柳美里（52歲）的《JR上野站公園口》獲得了最佳翻譯文學獎。這是繼2018年在同一類別獲獎的芥川獎作家多和田葉子（60歲，現居德國）之後的又一壯舉。

柳美里在網路頒獎儀式上表示：「感到很幸福。願與東日本大地震和海嘯、核電站事故後處於苦難之中的南相馬的人們分享這一喜悅。這個獎是為了你們。」

《JR上野站公園口》於2014年在日本出版，講述了1964年東京奧運的前一年，一名男子為養活家人從福島來東京打工，在上野公園流浪的故事。美國國家圖書獎的主頁上介紹稱，該作品「讓讀者了解到在日本的現代化進程中，許多人被趕到社會的角落裡遭到忽視」。

據NHK網站報導，對於獲獎原因，柳美里表示：「在疫情肆虐的背景下，被逼到角落的人們的問題，可能讓全世界、或者說其他國家的讀者產生了共感。」

翻譯家Morgan Giles將該書譯成英文，英文版書名為《TOKYO UENO STATION》。Giles在頒獎儀式上用日語說「美里女士，非常感謝您讓我翻譯這本書」，還用英語表示「也感謝福島的人們熱情地幫助我」。

柳美里1968年出生於橫濱市，父母是韓國人。1997年憑藉《家庭電影》獲得芥川獎。2011年311東日本大地震發生後，她在2015年移居曾因福島核事故成為疏散區域的南相馬市，2018年4月將自家住宅改建後開了書店。

(中時 )