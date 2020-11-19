宜蘭縣曾姓男子去年7月間騎乘機車經過路口，左轉時自摔，後方的楊姓男騎士閃避不及撞上曾男，曾男受有頸部開放性傷口等傷勢，送醫不治，楊男被依過失致死罪嫌起訴，但宜蘭地方法院認為，楊男即便不超速，在規定速限行駛亦無法閃避，判他無罪。

判決書指出，曾姓男子當時是從宜蘭市民族路由東往西方向行駛，行經農權路3段岔路口，打方向燈準備左轉，但失控左倒，直行的楊男見狀後煞車不及，2車發生碰撞，楊男則稱，機車失控滑到他的路線，行駛無法預見會有車輛滑過來，自己並無過失。

法院認為，依據行車紀錄器推算，楊男的車速可能超過該路段速限每小時50公里，但依美國北佛羅里達州立大學警察科技管理學院在事故重建分析所採用的反應時間，從觸發到開始有效煞車須1.6秒，楊男即便依速限行駛，也是無法閃避。

判決書解釋，以肇事地點的速限50公里計算，楊男需要的煞車距離是11.57到14.05公尺，而1.6秒反應距離要22.22公尺，兩者相加楊男必須在33.79至36.27公尺前開始緊急煞車才能避免車禍發生，但曾男機車左傾時，與楊男距離僅約8公尺。

判決書指出，事發突然即便楊男依速限行駛，仍難以防範車禍發生，楊男超速行駛與這起車禍肇事無相當因果關係，曾男因提早左轉彎不當，也未注意左側直行來車讓其先行，且操作不當失控左倒，致生道路障礙為肇事原因。曾母提起附帶民事訴訟請求損害賠償部分，地院駁回。

(中時 )