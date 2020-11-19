NCC拒絕讓中天新聞台換發新執照，引發外界質疑政府打壓新聞自由、言論自由。公民監督平台等多個民間團體19日前往NCC抗議，前新聞局長鍾琴（左）當場在民進黨旗上噴漆，並把黨旗撕毀，表達不滿。（劉宗龍攝）

NCC拒絕讓中天新聞台換發新執照，引發外界質疑政府打壓新聞自由、言論自由。公民監督平台等多個民間團體19日前往NCC抗議，前新聞局長鍾琴（圖）淚訴，昨天是中華民國新聞史上最黑暗的一天，也是中華民國民主政治史上國恥日，呼籲執政黨要以人民為念，不要只做政治鬥爭。（劉宗龍攝）

NCC拒絕讓中天新聞台換發新執照，引發外界質疑政府打壓新聞自由、言論自由。公民監督平台等多個民間團體19日前往NCC抗議，前新聞局長鍾琴（中）、前立委沈智慧（右三）及立委鄭正鈐（左四）等喊口號，譴責NCC駁回中天換照申請，扼殺言論自由。（劉宗龍攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）昨駁回中天新聞台換照案申請，引發國民黨立委鄭正鈐、前立委沈智慧、扁政府時代前新聞局長鍾琴與多個公民團體不滿，今下午前往NCC大樓前抗議，鍾琴當場在民進黨旗上噴漆，並親手把黨旗撕毀，鍾琴淚訴，昨天是中華民果新聞史上最黑暗的一天，也是中華民國民主政治史上國恥日，呼籲執政黨要以人民為念，不要只做政治鬥爭。

中天新聞台執照下月11日到期，NCC昨駁回換照申請，形同政府強關新聞電視台，引發各界不滿，鍾琴今下午與鄭正鈐、沈智慧及多個公民團體赴NCC大樓前廣場抗議，有民眾撒紙錢，表達新聞自由、言論自由已死。

鍾琴表示，一家媒體或許有自己的立場，但中天新聞台與其他媒體一樣戰戰兢兢報導，卻被NCC扣上所謂內控不良及媒體老闆介入內容製播的罪名，還斬首示眾，目的就是要打擊異己的聲音，當某些媒體不肯被政府收編的時候，就可能步入中天新聞台後塵，受到政治迫害被迫關台。

鍾琴認為，執政黨為避免輿論檢討反撲，藉由殺雞儆猴，讓媒體引發寒蟬效應，把跟政府立場不同的聲音封閉掉，但民主的真諦，是民眾有權為自己做選擇。

NCC對於中天新聞台不予換照提出內控失靈等罪狀，沈智慧痛批，NCC違背新聞道理、違背自由真諦，執意關掉電視台，我們要成為一個一言堂的獨裁國家，還是成為民土的樂土，關鍵就在今朝，不允許台灣再走回威權時代，沒有新聞自由就沒有民主國家象徵，不自由毋寧死。

沈智慧說，民進黨過去從黨外時代追求民主自由，如今卻拿大刀砍向媒體，中天新聞台因而被糟蹋關台判定，代表台灣民主自由已死，新聞媒體也沒自由言論，呼籲人民要走出來，11月22日共同參與「秋鬥」走上街頭，向當年追求自由，現今卻追殺新聞自由、言怒自由的民進黨表達不滿，呼籲執政黨「懸崖勒馬」，不要讓民主自由的台灣成為「一言堂」。

(中時 )