23歲雙胞胎劉子維（左）、劉子源兄弟（右）完成農業見習，打算投資100萬元種植溫室小黃瓜。（王文吉攝）

台中市農業局蔡精強（左）頒發結訓證書，青農劉子維（右）打算投資100萬元種植溫室小黃瓜。（王文吉攝）

台中市各區農會推薦並遴選23位優秀青農完成240小時課程及見習。（王文吉攝）

台中市農業局蔡精強鼓勵青農學員投入農業生產。（王文吉攝）

台中市農業局蔡精強鼓勵青農學員投入農業生產。（王文吉攝）

青農學員上台分享見習心得。（王文吉攝）

台中市農業局辦理青年農民輔導計畫，邀請13位資深農民提供見習農場及傳承栽培專業技術，共遴選23位優秀學員完成120小時農業基礎課程及120小時農場見習培訓；多位青農有意多角化發展，大學剛畢業的劉子維、劉子源兄弟打算投資百萬元建置溫室，種植無毒小黃瓜。

台中市各區農會推薦並複審選出23位優秀青農，自8月17日至11月6日參與學習120小時農業基礎課程及120小時農場實務見習培訓，包括前往花卉、蔬菜、水梨、柑橘、筆柿果園見習，以及養蜂、溫室等學習設施栽培，完成所有培訓課程發給每人6萬元培訓獎勵金。

農業局長蔡精強19日親自頒發農場見習感謝狀及青農結訓證書，他鼓勵學員投入農業生產，後續農場經營輔導階段，提供每人最高10萬元的資材、行銷等創業補助，並提供50場農場診斷服務，未來將辦理績優青農評鑑，安排外縣市或國外觀摩，提升農場經營效率。

完成培訓的23位青農年齡介於18至45歲，其中1對雙胞胎23歲劉子維、劉子源兄弟，打算運用1z多地的開心農場建置溫室。劉子維說，去見習了花卉、香菇、馬鈴薯及設施栽培技術等，評估小黃瓜成長快速，每天都有收成，在父親支持下，打算投資百萬建置溫室設施。

(中時 )