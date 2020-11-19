台中市農業局辦理青年農民輔導計畫，邀請13位資深農民提供見習農場及傳承栽培專業技術，共遴選23位優秀學員完成120小時農業基礎課程及120小時農場見習培訓；多位青農有意多角化發展，大學剛畢業的劉子維、劉子源兄弟打算投資百萬元建置溫室，種植無毒小黃瓜。
台中市各區農會推薦並複審選出23位優秀青農，自8月17日至11月6日參與學習120小時農業基礎課程及120小時農場實務見習培訓，包括前往花卉、蔬菜、水梨、柑橘、筆柿果園見習，以及養蜂、溫室等學習設施栽培，完成所有培訓課程發給每人6萬元培訓獎勵金。
農業局長蔡精強19日親自頒發農場見習感謝狀及青農結訓證書，他鼓勵學員投入農業生產，後續農場經營輔導階段，提供每人最高10萬元的資材、行銷等創業補助，並提供50場農場診斷服務，未來將辦理績優青農評鑑，安排外縣市或國外觀摩，提升農場經營效率。
完成培訓的23位青農年齡介於18至45歲，其中1對雙胞胎23歲劉子維、劉子源兄弟，打算運用1z多地的開心農場建置溫室。劉子維說，去見習了花卉、香菇、馬鈴薯及設施栽培技術等，評估小黃瓜成長快速，每天都有收成，在父親支持下，打算投資百萬建置溫室設施。
(中時 )
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