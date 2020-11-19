能率網通（8071）所屬之佳能國際，在今年四月份正式成為北美市場第一品牌、亞馬遜最暢銷排行榜冠軍IPEVO愛比科技台灣總經銷商，十月拓展日本海外分公司同步取得日本總經銷商權利，由於亮眼的銷售表現，讓佳能國際在19日的記者會上，進一步獲得愛比科技授與亞洲地區總經銷商資格，雙方將一同進軍亞洲拓展其他據點。

IPEVO愛比科技董事長暨執行長洪裕鈞表示，後疫情時代面臨工作與環境的改變，促使新的生活形態產生。設計、生產視覺溝通工具的愛比科技，實物攝影機在線上教學及視訊會議溝通上擔任了重要的角色，在2020這個最壞的時代，逆勢交出了最好的成果。愛比科技持續應用新科技及設計，創造多樣化的視覺溝通工具，從教育、專業領域延伸至生活，滿足消費者因應空間、距離限制，生活及工作型態轉變下的溝通需求。

佳能國際董事長章孝祺在記者會上提到，起初代理IPEVO愛比科技的實物攝影機產品，即是在疫情間看到遠端教學、線上銷售重要性，如今則是看到未來全球雲端視訊的市場，考慮到各地區文化不同，在日本市場特別邀請Wacom前亞太區總經理藤崎昇在東京設立 Abico Japan並擔任負責人，藉助藤崎昇於亞太地區多年來的豐富行銷經驗加速拓展亞洲市場。

(工商 )