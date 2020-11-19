彰化縣地政處辦理農地重劃區抵費地土地標售，兩次共出脫58標，為縣庫挹注近億元，第二次標售，38標案吸引65人投出標封，19日標出27筆，出脫率達71％，創新高紀錄，最搶手是田中近高鐵土地，一筆1568平方公尺，底價454.9萬元，9人競價，以536.6萬元標出。

彰化縣政府為活化土地利用，今年度辦理兩次農地重劃區抵費地及零星集中土地公開標售作業，第一次列出66筆標案，標出31筆，出脫率46％，進帳5500萬元，寫下不錯的成績。

彰縣府地政處辦理農地重劃區抵費地及零星集中土地公開標售作業，第二次標售，38標案吸引65人投出標封，熱烈程度，超乎預期，19日出脫27標，創下71％新高紀錄。（吳敏菁攝）

地政處接續再辦理第二次招標作業，列出38標案，還打出了只要一台手機的價格就能坐擁農地，吸引眼光，超乎預期的掀起熱烈的投標潮，小小會議室差點擠不下，過去出脫率頂多5成，這次卻創下新高，多達71％，進帳4450萬元。

重劃科長黃錫欽表示，這次面積最小、底價最低位於埔鹽鄉、永興段的農牧用地，才20平方公尺，底價3.3萬元，底價最高是408.4萬元。隨著田中高鐵特區開發，田中土地愈發搶手，這次靠近田中高鐵站的外三塊區就列出11筆標案。

統計投標結果，田中外三塊厝一筆1568平方公尺農牧用地，9人競標，底價454.9萬元，最後以536.6萬元標出，次要搶手也是外三塊厝土地，79平方公尺，底價35萬，6人搶標，最後翻了近3倍，以96萬元標出，黃錫欽分析，土地鄰近大馬路，被看好潛值。

埔鹽永興段才20平方公尺沒有聯外道路的小農地，也吸引5人競搶，底價3.3萬元也喊到5萬元，但最後鄰地地主以緊鄰者得以優先購得，以5萬元接手。

(中時 )