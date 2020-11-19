社團法人臺灣計程車學院協會19日與Uber共同宣布，正式啟動線上教育訓練課程「司機神救星」推廣計畫，首創職業駕駛安全認證系統，持續提升計程車產業的交通安全。Uber與其合作的六家多元化計程車隊，率先帶領使用平台上近8,000名駕駛響應參與此認證計畫，成為多元化計程車產業的首批認證安全守護者，未來新的職業駕駛也需要通過此訓練和認證才能使用Uber App帳號。

社團法人臺灣計程車學院協會、Uber，以及六家多元計程車隊業者共同推出以「安全」為核心的「司機神救星」線上教育訓練課程，並與台灣知名動畫團隊「臺灣吧」合作，針對Uber深入解析系統大數據在台深耕七年所累積數百萬乘客意見回饋，整理出駕駛於行車中常遇到的「超速與分心」、「急煞」、「酒醉乘客」及「衝突與性騷擾」等四大情境，以創新、簡單明瞭的手法拍攝，將安全資訊轉化為有趣的影片呈現，深入淺出的教學內容，也讓計程車駕駛人更有效學習、身體力行。

為有效落實安全教育訓練與憑證推動，Uber與合作的多元化計程車隊，包含Q Taxi、大慶、皇冠大車隊、中華正大、中華衛星、中天車隊倡導所有使用Uber App的職業駕駛在今年12月底以前完成「安全必修課」，通過線上測驗，並取得臺灣計程車學院協會所頒發的證書。目前已經有99％駕駛取得認證，預計12月達到100％，讓近8千名駕駛都成為道路安全守護職人。

未來，駕駛安全線上訓練認證將納入Uber系統合作車隊隊員的審核資格，所有新加入的司機在取得Uber系統上線資格前，均需完成「司機神救星」線上教育訓練課程並取得社團法人臺灣計程車學院協會認證。此外，乘客也能於叫車後在App內看到該名駕駛人取得安全教育認證的憑證顯示，強化乘客的認同與安心，多一分安心與保障。

(工商 )