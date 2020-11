高端(6547)19日表示,開發的COVID-19候選疫苗臨床前動物試驗研究成果,已通過同儕審查,刊登在Nature出版集團旗下的國際知名SCI期刊Scientific Reports。

該標題為「Development of CpG-adjuvanted stable prefusion SARS-CoV-2 spike antigen as a subunit vaccine against COVID-19」的研究報告,先前已於國際生醫資料庫BioRxiv公開,發表在Scientific Reports的版本。

下載網址為:https://www.nature.com/articles/s41598-020-77077-z。

高端表示,該公司疫苗採用了過去用於開發冠狀病毒MERS-CoV疫苗的技術平台,並選用一種可引導偏向Th1免疫反應的TLR9合成促進劑 CpG 1018,以作為候選佐劑。在動物試驗中,高端疫苗測試了S-2P抗原與各種佐劑組合,進而篩選出可誘發最佳免疫反應、具廣效保護力潛力之候選疫苗配方,作為第一期人體臨床試驗的試驗疫苗。

高端在報告中指出,新冠肺炎大流行已造成全球公衛的緊急狀況,需要以前所未有的速度來開發疫苗和療法。在開發新冠疫苗的過程中,該公司採用一種過去用在MERS-CoV上的技術,這種技術可以產生融合前穩定型的新冠病毒棘蛋白S-2P,另外為增強免疫原性並減緩由疫苗本身誘發的潛在免疫病變,也選用一種可引導偏向Th1免疫反應的TLR9合成促進劑 CpG 1018,以作為候選佐劑。

該試驗發現S-2P搭配CpG 1018/鋁鹽佐劑是最強效的免疫抗原,小鼠接種疫苗後,血清裡可以產生高劑量的中和性抗體,這些抗體對於假病毒或野生型新冠病毒都有很好的中和效果,此外,抗體對於帶有D614G病毒棘蛋白變種的假病毒也有良好的交叉中和效果,代表產生的抗體對各病毒變種可能具有廣泛的免疫保護力。

另外在安全性方面,透過分析接種疫苗後的小鼠脾細胞所分泌出的細胞激素,高端發現到免疫反應明顯偏向Th1方向,在接種單劑或雙劑疫苗(搭配CpG 1018或CpG 1018/鋁鹽佐劑)以尋找最佳劑量的大鼠動物實驗中,也沒有發現到任何與疫苗相關的嚴重副作用出現。這些結果支持繼續開發由CHO細胞生產的S-2P搭配CpG 1018/鋁鹽佐劑作為預防新冠肺炎的候選疫苗。

(工商 )