鼎鼎聯合行銷（HAPPY GO）總經理梁錦琳表示，新冠肺炎讓全球產業面臨破壞式創新，促使宅經濟、零接觸商機等商業模式加速崛起，在疫情的挑戰下，為了更精準有效地達到行銷效果，分眾行銷成為必然的趨勢。

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY以HAPPY GO千萬會員實際消費資料為依據，提出疫情整體消費市場的觀察，再從市調深入洞察消費者的潛在需求，其後透過資料庫內龐大的資料分析數據，以試圖找到出消費者下一次的購買機會點，最終透過HAPPY GO旗下的iCONNECT規劃執行有效能的數位媒體操作，為合作夥伴帶進優質的客戶，藉此成為最佳的行銷顧問，並持續提供HAPPY GO卡友需要的貼心服務。

梁錦琳強調，市調、數據分析搭配精準的數媒操作，絕對是後疫情時代的獲客不二心法。

此外，HAPPY GO Pay在去年8月推出後，至今有52萬名用戶使用。其中，有八成使用者今年在後疫情期間，消費力不減反增，相較去年同期，年成長二成。另外一方面，有二成是全新的用戶，來自於APP的帶動，或來自於疫情時代的零接觸需求。

GO SURVEY市調資料觀察，今年因疫情影響消費者購物轉趨保守，30、40世代卡友平均消費金額均微幅下滑2～4％，但切換到不同的生活歷程來分析，就可以看出仍有三個族群的消費力仍持續成長，分別是39歲以下的單身族群或已婚尚無小孩的靚婚夫妻，以及家有6歲以下嬰幼兒新手夫妻，平均每人消費金額持續成長中。

年輕／輕熟單身以及新婚夫妻消費成長力最高，分析原因應是這二大族群在生活較無負擔的狀態下金錢上可支配度較大，且樂於嘗試多元的休閒娛樂和探索生活。

靚婚夫妻傾向享受二人生活，過「類單身」的生活，特別善於利用關鍵媒體蒐集多元資訊，購買商品注重外觀與質量的比例高達七成。

身為網路原住民的年輕族群，在購物的決策過程中，傾向線上線下同時併用獲得經驗，先至門市體驗再網購，或從網路上獲得資訊後再至實體體驗消費為最常見的消費方式。

新手與幼兒爸媽的消費力最強，這類身兼數職的新世代父母通常為重度網路使用者，懂得廣泛運用網路資源實際學習育嬰資訊。

近年少子化也讓新手爸媽有近九成的消費重心圍繞在小孩，購屋和買車的比例也因開始打造夢想家庭而提高。

調查中發現，玩手遊已不再是年輕人的專利，而是跨世代各族群尋求ME TIME生活的共同休閒娛樂。

GO SURVEY於19日舉行消費趨勢論壇，以「掌握分眾消費力，贏向競爭心未來」為題，分析疫情對消費市場的影響與衝擊，特別解構千萬HAPPY GO卡友實際的消費數據。

(工商 )