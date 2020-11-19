新創公司Gogolook宣布攜手可疑訊息查證機器人美玉姨，共同防範通訊軟體上的潛在詐騙威脅，並幫助民眾第一時間查證可疑訊息。美玉姨將於19日推出全新版本，擴大比對台灣事實查核平台Cofacts真的假的、台灣事實查核中心以及MyGoPen查核資料庫，並新增陌生電話號碼識別、陌生LINE帳號查詢以及個資帳密安全性檢查等三大功能。

Gogolook表示，公司長期深耕防詐產業，從電信防詐出發，跨足金融科技防詐領域，更在美玉姨的加入後，將服務範圍拓展至可疑訊息的防治。隨著世界各地相繼面臨可疑訊息的危害，Gogolook將複製Whoscall在各國防詐的成功經驗，在不同地區中打造專屬的可疑訊息查證機器人服務，解決各地因可疑訊息而產生的信任問題。

通訊軟體逐漸成為大眾日常溝通的主要渠道，通訊軟體中流傳的可疑訊息也成為詐騙潛在的溫床。可疑訊息查證機器人美玉姨，自2018年由台灣工程師徐曦獨立開發，透過連接真的假的聊天機器人API，將「真的假的Cofacts」社群所累積的查核資料發送給美玉姨的使用者。今年的好友數已突破30萬人次，年度累積回覆量更超過1.42億次，最高近1,900萬次的單月回覆量則是發生在新冠肺炎疫情期間。

隨著使用者持續增加，衍生出不同類型的可疑訊息，為了能提供更完善的聊天機器人服務，美玉姨於今年加入Gogolook防詐聯盟的行列。

Gogolook指出，美玉姨的加入不僅能將防詐服務實踐於通訊軟體領域，更能整合多元的防詐應用場景並累積研發能量，強化Gogolook防詐產業鏈的佈局。

(工商 )