新冠疫情導致金融市場較大波動，線上交易平台盈豐財資(CMC Markets)周四公布破紀錄的近半年淨營業收入，但表示，要全面了解客戶需求的轉變，為時還太早。

該公司股票今年以來已經上漲近一倍；周四早盤上漲3.3%。

疫情干擾、美國大選、英國脫歐等事件，導致客戶活動大增，盈豐財資與其同業對手IG和Plus500皆在今年看見利潤的飆升。

為複雜金融工具提供便利交易的盈豐表示，截至9月30日的六個月上半財年淨營業利益年增飆升126%，來到2.309億英鎊(約3.05億美元)，去年同期為1.02億英鎊。

在該期間內，盈豐活躍客戶數上升42%，來到5萬9082名。

盈豐預計今年淨營業利益將超過3.7億英鎊，高於此前預期的3.21億至3.48億英鎊區間。

執行長Cruddas指出，展望未來，要全面了解客戶交易需求的轉變還是太早，但公司有能力展示產品的優勢。

(時報資訊)