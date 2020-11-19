至上(8112)及高照國際委由臺灣銀行主辦新臺幣36億元及美金1.2億元聯合授信案，於今（11月19日）完成聯貸簽約。

至上電子為韓國三星在亞太地區主要代理商，涵蓋代理產品種類多樣化，應用範圍非常廣泛，是國內前三大專業半導體零組件通路商。儘管今年以來，整體經濟環境受到新冠肺炎疫情、美中貿易戰等外在諸多嚴峻挑戰下，至上電子今年前三季合併營收達971.5億元，較去年同期成長20.8%，EPS達2.85元，成績亮麗。未來至上電子在5G布建、雲端大數據、人工智慧產品應用及物聯網等新領域產品帶動下，可望持續擴大營運規模。

此次聯貸案資金用途係為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由臺灣銀行擔任統籌主辦銀行，邀集兆豐銀行、合作金庫、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、第一銀行、臺灣企銀及高雄銀行參與，參貸銀行共計9家。聯貸案順利籌組完成且超額認購，充分展現金融同業對至上集團的支持。

(時報資訊)