安全監控廠—陞泰(8072)持續提升產品價值，開發可以客製化搭載AI硬體的產品可望在明年第2季推出，陞泰科技發言人林敏慧表示，由於客戶提前拉貨，第4季營收將較下滑，以產品趨勢來看，明年還算樂觀，但還是要小心大環境變數。

陞泰今天下午舉行法說會，受惠專注半導體通路業務的子公司—樵屋第3季營收年增達30%，且安控本業有美國客戶轉單，單季營收達4.08億元，年成長77.39%，為20季高點，營收規模放大，且整體費用控管得宜，單季轉盈，營業淨利1635萬元，惟因新台幣兌美元強升，單季業外匯損690萬元，單季稅後盈餘為1079萬元，單季每股盈餘為0.13元，擺脫連11季虧損，累計前3季稅後淨損864萬元，每股淨損為0.11元。

中美科技戰愈演愈烈，美國以國安為由擴大對大陸安控廠晶片管制，陞泰產品亦積極去陸化，目前產品線已轉換完成，且為提升公司產品競爭力，陞泰與智能演算第3方公司深度合作，推出可以客製化搭載AI硬體的產品，預計明年第2季會有產品推出，林敏慧表示，此類產品多為標案產品，無法預估有多少量，且因是客製化產品，毛利率還是要看產品，但會比其他產品好。

除開發搭載AI硬體，陞泰也跨產協同開發合作，包括：Branding開發合作、OEM/ODM、PCBA及SDK(軟體開發工具)等，陞泰表示，過去以推自有產品，現在則開放技術產品，透過技術輸出，成為推廣更多產品的助力。

目前美國市場佔陞泰安控營收過半，由於客戶提前拉貨，陞泰10月營收1.34億元，月減13%，年增76%，累計今年前10月營收9.49億元，年增43%，林敏慧表示，第4季營收將較第3季下滑。

(時報資訊)