防疫秋冬專案規定8大場所強制戴口罩，卻未將學校和補習班納入。（圖擷自Dr.E小兒急診室日誌/中央流行疫情指揮中心）

中央流行疫情指揮中心昨（18）日公布防疫秋冬專案，8大場所要強制戴口罩，如未確實遵守，最高可開罰1萬5千元。不過，細看指揮中心規範的70幾個場所，卻漏掉群聚感染風險最高的學校和補習班。對此，中山附醫兒童急診科主任謝宗學納悶不解，尢其補習班教室空間狹小又不通風，根本沒有社交距離可言，沒納管真的很扯。

謝宗學在臉書粉專《Dr.E小兒急診室日誌》發文表示，指揮中心設定的「高感染傳播風險場域」裡的「教育學習」單位中，竟然沒有將最容易爆發群聚感染的「學校」和「補習班」納入，真的很奇怪！學校和補習班的人流密度遠比圖書館、社區大學、樂齡學習中心、訓練班、Ｋ書中心等高很多，卻不強制規定戴口罩，是擔心牽連層面太廣、引起民怨？還是有其他特殊的考量？

謝宗學指出，現在校園防疫有難處。國小、幼兒園學生比較會聽老師的話，但可能遭遇家長反彈；國中以上的學生有些跟本不理老師說的，不戴口罩就是不戴，再怎麼勸說都無用，學校也沒有處罰條例可以強制執行，現在政府不宣示明確的政策，要學校如何配合防疫政策？補習班不納入就更扯了！狹小、不通風只有空調的教室，眾多學生坐在擁擠的座位上，根本沒有社交距離可言！

謝宗學說，國際新冠肺炎疫情正在爆炸性上升，疫苗雖然有好消息，但距離上市還有一段時間，安全性和效力持久度還需要時間研究，現在台灣只能依靠邊境管制和個人衛生防護措施兩道防線對抗病毒入侵，他希望指揮中心能給予更明確的政令，讓學校、補習班有所憑據，一起撐這過段沒有疫苗的空窗期。

(中時新聞網)