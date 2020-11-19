海外資管巨頭進軍大陸市場，據中國基金業協會近日數據顯示，品浩海外投資基金管理（上海）公司近日已完成備案，由品浩投資管理（亞洲）公司（PIMCO Asia Limited）全資控股。由於PIMCO全球資產管理規模高達2.02兆美元，這也意味大陸的固定收益市場或將進一步迎來外資巨頭的挑戰。

大陸從近年大幅開放外資金融機構後，目前已有32家證券類外資私募完成備案登記。今年新增9家外資私募分別為羅素投資、弘收投資、威廉歐奈爾投資、鮑爾賽嘉、邁德瑞投資、柏基投資、首奕投資、韓華投資、潤暉投資。

但與其他外資進軍大陸市場備案的證券類私募不同，PIMCO備案類型為「其他類私募投資基金管理人」，相較證券和股權類私募，其他類私募分類龐雜、以債權性質產品為主，並涵蓋除證券和股權之外的所有私募基金類型。

據券商中國報導引述中國基金業協會指出，品浩海外投資基金管理（上海）公司在11月9日完成私募基金備案，註冊資本250萬美金且為外商獨資企業。

(旺報 )