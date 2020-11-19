藝人關穎和朱志威結婚7年，陸續生下一女兩子，婚後她淡出演藝圈，專心照顧三個兒女，今（19日）又曬出超音波照片，立刻收到許多祝福，但後來關穎又自招真相，原來只是她的玩笑一場。

影片中，大女兒CC拿著超音波照片，關穎問她要宣布什麼事情？CC開心地轉圈說：「我又要當姐姐了」，弟弟們Phi Phi、DD則在一旁跟著開心地搖來搖去，Phi Phi也興奮喊：「我要當葛格耶～耶耶耶耶」，將迎來家中新成員的喜悅藏不住。

關穎自招是玩笑，懷孕的人其實是妹妹。（圖／翻攝自IG）

而關穎也開心發文：「恭喜C+Phi+D又要當哥哥姐姐了！」喜訊一曝光，吳姍儒、Melody、KIMIKO、唐薇等星友都留言送上祝福，Sandy更直呼：「哇！了不起！勇氣十足！」

沒想到一切只是關穎的玩笑，事後她在限時動態發文：「唉唷，大家真的對不起啦，人妻在家現在還能幹嘛，就打嘴砲囉」，笑稱自己就是皮，但家裡真的有喜事，「只是不是我，本人還沒那麼想不開」，原來真正懷孕的人是關穎的妹妹，對方懷了第三胎，是女兒，關穎也替妹妹謝謝大家的祝福。

(中時新聞網)