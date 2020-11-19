HBL今年禁止在三分線內設廣告地貼。（黃世麒攝）

為了球員安全著想，高中體總在今年的HBL高中籃球聯賽實施「三分線內不可有廣告地貼」，只留下中圈及其周邊特定區域，期盼藉此兼顧球員安全與廣告效益。

(中時 )