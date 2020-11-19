安全第一！HBL三分線內不貼廣告地貼 18:022020/11/19 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 HBL今年禁止在三分線內設廣告地貼。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 HBL今年禁止在三分線內設廣告地貼。（黃世麒攝） 為了球員安全著想，高中體總在今年的HBL高中籃球聯賽實施「三分線內不可有廣告地貼」，只留下中圈及其周邊特定區域，期盼藉此兼顧球員安全與廣告效益。 (中時 ) #廣告 #地貼 #高中 #球員 #hbl 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旺旺友聯行動電話險 新升級 04:102020/11/19 專題周報 張鈞甯新造型被惡整成羊駝 照片瘋傳到本人回應了 15:142020/11/19 娛樂 文化創意 漁歌 廣告行銷新利器 04:102020/11/19 產業特刊 小妹妹一張手寫傳單「歡迎來吃麵」感動千人 網揪團吃爆 07:562020/11/19 生活 旺旺友聯推線上投保「行動電話險」 新購機7日內網路投保荷包省3成 13:312020/11/19 財經 人妻「買菜存零錢3年」6位數存款曝光 內行驚：其實很危險 15:462020/11/19 生活 HBL》首戰就轟31分 陳將双自評及格分 18:282020/11/19 體育 年薪破百萬 台積電工程師打破沉默：35歲就不做了 11:582020/11/19 生活 亞洲唯一美國醫療器材上市審查機構 工研院獲認可 審查項目再增 15:092020/11/19 財經 彰化百寶村將結束營業？ 縣府：期約到重新招商 12:192020/11/19 生活 體育熱門新聞 NBA》老將悲歌！丹尼格林又被雷霆換到七六人 - 體育 NBA》不敢相信浪花弟又受傷 林書豪：他是野獸 - 體育 HBL》首戰就轟31分 陳將双自評及格分 - 體育 ATP年終賽》痛宰球王喬帥 麥維德夫2連勝晉級 - 體育 關懷盃》馬賽萌妹當隊長滿壘敲安 最想見林智勝 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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