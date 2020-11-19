不孕症權威、台大醫院婦產部主治醫師陳信孚11月17日辭世，享壽60歲，引起醫界震驚。有消息人士證實，陳信孚因罹患大腸癌病逝，由於大腸癌已連續12年蟬連十大癌症之首，包括藝人豬哥亮、賀一航、李國修等人都是因為大腸癌病逝，專家表示，大腸癌潛伏期可長達10年，尤其40歲是關鍵期，有3大指標可觀察腸癌警訊，一定要注意。

根據書田診所胃腸肝膽科主任邱展賢在官網衛教資訊中指出，大腸癌跟大部分的癌症一樣，只要及早發現、及早治療，存活率並不低，但40歲以後一定要注意下列三件事：

1. 息肉

大腸癌通常發生在50歲以後，但大腸癌的潛伏期可長達10年，因此40歲時是關鍵期，此時若檢查出息肉絕不可輕忽，可選擇切除，以免惡化，且最好每1～2年接受一次糞便潛血檢查。

2. 慢性病或家族病史

一等親包括父母、兄弟姊妹若患有大腸癌或大腸息肉，40歲時應安排大腸鏡檢查，並每年做一次糞便潛血檢查，追蹤3～5年，10年內必必須再做一次大腸鏡檢查。此外，有慢性大腸炎及肥胖者，即便沒有症狀，年過40歲後仍應尋求醫師進行風險評估。

3. 排便習慣

當排便習慣突然改變，包括常便祕、腹瀉、糞便帶血，或上完大號後總覺得大不乾淨、體重減輕、糞便變得越來越細…等，都有可能是腸癌前兆，若情況持續沒有好轉，最好盡早就醫檢查。

中天新聞 大腸癌為癌症之首！ 賀一航、豬哥亮因此病過逝

(中時新聞網)