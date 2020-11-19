大陸一名高官王詠，曾是江西省質量技術監督局前黨組書記、以及局長，遭爆料貪汙、收受賄賂，還在外面養了小三，根據消息，王詠被逮捕時，正在與小三激情，而另一名高官吳志明，私生活更淫亂，據傳他會收集情婦體毛，貼本子上當作紀念。

高官王詠近日遭逮捕(圖片取自/網易新聞)

這次案件起因於，全國政協前副主席蘇榮，因為收賄、濫用職權被判處無期徒刑，褫奪政治權利終身，與蘇榮案有關的10幾名官員，也受到調查。其中一名高官王詠，遭指控違反廉潔自律規定，還有貪汙公款以及收受賄賂，王詠還會利用自己身為高官的權力，替自己人「賺些好處」。

根據外媒報導，而王詠被警方逮捕時，剛好正在與小三從事性行為，還因此多加一項通姦罪。王詠被判9年6個月刑期，以及罰金50萬元人民幣（約新台幣218萬元）。

曾經也剛好在「床上」被逮捕的，還有政壇明星，也就是江西省政府前副秘書長吳志明，他當時被控利用職務之便，為他人謀取利益，收受巨額賄賂，道德敗壞，生活腐化。據悉，吳志明被抓時，正與兩名情婦激戰，現場除了找到保險套、壯陽藥，還有兩本「快樂日記」。

日記分為「淫亂實錄」、以及「快樂見證」，第一本紀錄136名情婦個資，其中包括照片、身高、體重、三圍，還有啪啪次數、地點，連當下感受、滿意度全都記下；另一本則是黏了上百位情婦的「體毛」，甚至訂下目標，「2015年之前，要玩1000個女人，良家婦女至少佔三分之一」。

(中時新聞網)