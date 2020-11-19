少子化加上人口老化的問題日趨嚴重，農村人力荒問題難解，發展智慧農業是新趨勢，嘉義大學19日發表六軸機械手臂甜椒栽培植保機器人等智科農機成果，嘉義縣長翁章梁肯定嘉大成立智慧農業研究中心，運用科技蒐集農漁牧業的大數據，促進農技升級。

嘉大19日舉辦101周年校慶智慧農業研究成果發表會，發表包括智慧農業戰情中心、智慧雞舍監控系統、機器學習影像辨識魚苗計數技術、田間機器人、無人機技術判釋農業土地利用、六軸機械手臂甜椒栽培植保機器人等成果。

嘉義縣長翁章梁（左三 ）參觀嘉義大學研發智慧科技農機。（廖素慧攝）

翁章梁表示，運用科技發展智慧農業是農業必然要走的路，嘉義縣民雄航太基地將規畫為無人機的發展基地，現階段已與中科院合作，100多位無人機頂尖人才將進駐縣治特區的台體大校區。

翁章梁表示，許多農產需要即時監控溫度、濕度、地下水等環境變化，縣府將編列相關預算與經費朝智慧農業發展，期待未來能與嘉義大學密切合作。

嘉大校長艾群表示，雲嘉南是台灣農產的重鎮，嘉大協助農委會推動「智慧農業 4.0」，跨領域整合各學院專業團隊，以科技智慧輔助農業生產技術，強化農業生產管理。

嘉大與廣積科技有限公司IPC廠共同建置智慧農業戰情中心，藉AIoT智慧物聯網技術，蒐集農業生產資料、肥培管理資訊等，結合遠端監控系統，蒐集分析大數據，可用於農產最適化。

(中時 )