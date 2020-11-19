即時外送平台 foodpanda 在今（19）日所舉辦「 foodpanda 讓你聰明點！2020 年度記者會」中宣告優化用戶服務體驗、擴大在台布局與實踐企業社會責任，同時將創建一站式「快商務」即時外送平台，鏈結線上線下生活圈，將美食、生鮮雜貨、零食飲料、3C、衣著、日用品的即時外送到提供店家急速物流的快送服務（pandago）都囊括進來。持續深耕台灣，建立與合作商家共榮、外送夥伴共好、消費者共享的幸福。

foodpanda 在台深耕八年，合作商家數逼近 7 萬。根據統計， 2020 年 foodpanda 平台用戶較2019年同期成長 160% ， foodpanda 也觀察到重度使用者有年輕化的趨勢，從2019年的 25 – 34 歲改變成 18 – 24 歲，並且多集中於台北。高雄則是使用者黏著度成長最快的城市，平台用戶最在意多樣化的選擇、即時外送商品種類的多元化以及服務範圍廣。

foodpanda 台灣董事總經理方俊強表示從數據面來看，訂單量對比2017年成長已經超過 300 倍。在市場滲透率、生鮮雜貨的訂單量、合作商家數以及熊貓超市的訂單成長率四大項目都有亮眼成績。「接下來， foodpanda 將在台灣創建一站式快商務即時外送平台，滿足用戶所有的即時需求。」董事總經理強調， foodpanda 今年度提供超過數萬個工作機會，協助就業市場，與商家共度疫情難關；也率先為外送夥伴投保全時段意外團體保險，並負擔全額費用外， 12 月起，更提高外送夥伴全時段人身意外團體保險的投保金額至 300 萬；同時與環保署、台南市政府合作，成為首家推動使用循環容器盛裝餐點的外送平台，善盡企業維護環境永續的社會責任。

2020 年 foodpanda 的即時外送服務已經遍佈台灣 21 縣市、 186 個鄉鎮，邀請知名餐廳、也網羅了許多在地特色店家加入。外送服務也同時網羅了四大超商以及量販龍頭家樂福和愛買，目前生鮮雜貨的平台中有多達 6 萬種不同商品供消費者選購。全家便利商店則運用 foodpanda 完整的服務網絡，逐步深入各區域，在平台上架達千家店舖，其中9 成的店舖都有 24 小時外送服務。

近期 foodpanda 亦針對 app 介面進行優化，除了提升系統穩定度，也開發許多新功能，像是透過完成任務即可累積優惠的「徽章功能」、多人訂餐的「團購功能」及可以查詢鄰近外帶自取餐廳的「地圖功能」，藉此提高用戶互動並且讓消費者選購商品更便利。此外， foodpanda 的支付方式除了原有的信用卡支付和現金付款，預計於今年年底，全面啟用 Apple Pay 服務，讓消費者能以快速、便捷的方式支付外送費用。

在記者會中， foodpanda 也透過分享了許多有趣的外送數據，來分析整體消費趨勢。 2020 年度 foodpanda 的外送總里程數可從地球來回火星 5 趟；共有超過 2,089 名外送夥伴透過提供外送服務賺得一桶金（100萬元）。台灣的國民小吃甜不辣不負眾望，榮登 foodpanda 點購第一的單品王；連鎖餐廳中，麥當勞則稱霸六都的訂單王，手搖飲分為兩派，台北、台中、高雄偏好50嵐，新北、桃園跟台南最挺清心福全，以品項來看前三名則是珍珠奶茶、烏龍綠茶以及多多綠茶。進一步分析消費者的使用趨勢，我們發現台北最多人訂購生鮮雜貨，新竹點心與甜品的點餐率為全台之冠，花蓮則是使用外送服務人口比例最高。

展望 2021 年， foodpanda 鎖定快商務即時外送服務為發展主力，將在 2021 年 1 月正式推出全新的 pandago 服務， pandago 完整鏈結線上及線下商店，讓沒有加入外送平台的商家，也能共享平台三大優勢：車隊、 AI 派單系統以及完善教育訓練，來獲得短程點到點的急速物流。商家只需填入收件與送件地點，平台會指派一名外送夥伴接單送貨，既降低商家的人力成本，也滿足消費者想即時收到商品的終極目標。同時， foodpanda 也會結合聯合國永續發展目標，鎖定在維護環境永續、促進快樂的樂齡生活以及終結飢餓三大項目中尋求解方。

(科技)