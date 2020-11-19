中美洲和南美洲的黑幫勢力相當龐大，他們甚至能夠製造自己的潛艇，以將可卡因這類的麻醉品運到美國，他們的潛艇甚至愈來愈精良，運貨能力愈來愈大，本月初，美國緝毒局與哥倫比亞海軍聯手破獲一艘可以實潛下潛的電動潛水艇，還具有1.6噸的運貨能力。

美國海軍學會(USNI)報導，11月5日，哥倫比亞海軍在美國緝毒局和地方執法機構的協助下，突襲了哥倫比亞喬科省(Chocó area)庫卡魯皮河(Cucurrupí River)附近的工匠造船廠，他們在一個臨時搭建的鐵皮屋頂下，發現了一艘大容量的毒梟潛艇(Narco Submarine)。

En operación conjunta, coordinada e interinstitucion fueron capturados once presuntos integrantes de una organización Narcotraficante. En la operación fue incautado un sumergible con capacidad para transportar hasta seis toneladas de alcaloides.



👉 https://t.co/4tllUvU37n pic.twitter.com/HBqV5gWXs5 — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) November 5, 2020

大型運毒電動潛艇的結構。(圖/hisutton)

其實，中南美洲的黑幫勢力確實經常製作這種毒梟潛艇，只是過去的艇大多是快艇所改裝，因此是半潛式的，並不能真正潛入水下。然而新發現的這艘大潛艇，具有完全潛水的能力，還有2組操作舵，可以說是相當先進。

該潛艇使用2具電池馬達來驅動，電池可供應潛艇續航12小時，水下航速3節(時速5公里)，但大多數時候，應該是由別的船舶來拖行，艇首有個拖環，由其他艇支把潛艇拖曳至接近目的地的海域，然後由潛艇自行完成最後一段路。

完成非法物品的卸貨後，潛艇會直接鑿沉到海底以銷毀證據。據官員稱，這艘潛艇的造價估計為150萬美元，看似很多，但是毒品黑市的收益相當龐大。根據哥倫比亞當局緝毒單位的估算，如果它真的出航，至少可向美國市場運送約1.6公噸可卡因，價值約1.2億美元。

美國緝毒局表示，2017年7月在同一地區也曾發現另一艘罕見的毒梟潛艇，那一艘潛艇同樣採雙軸雙馬達驅動，很可能出自同一個造船單位，至少有連帶關係。

(中時新聞網)