HBL男子組預賽 光復高中83 ：63基隆商工 18:022020/11/19 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 光復高中陳將双。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光復高中陳將双（右）。（黃世麒攝） 光復高中陳將双（右）。（黃世麒攝） HBL高中籃球甲級聯賽19日進行光復高中對基隆商工之戰，光復高中在陳將双單場31分的好表現下，以83比63擊敗基隆商工。 (中時 ) #高中 #光復 #基隆 #hbl #男子組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大馬歌手丘沁偉通緝遭逮 再涉拍不雅照性侵男子 17:292020/11/19 社會 男子衝NCC噴漆抗議 員警勸阻也遭波及 12:422020/11/19 社會 高中賣腎買iPhone！190cm男9年後近況曝光 12:412020/11/19 生活 男子遺失鑰匙徘徊街頭 中市警連絡家人助返家 10:222020/11/18 社會 害慘基隆、汐止民眾 國1北上13K清晨搶通 08:042020/11/19 生活 不滿NCC打壓中天 男子拆旗噴漆 11:542020/11/19 社會 前及人高中董事長涉侵占 二審仍判4年 17:352020/11/18 社會 3名港泛民議員 今早被捕 12:062020/11/18 兩岸 海洋廣場遭海漂垃圾覆蓋 基隆黑鳶餓肚子咬食 15:372020/11/19 生活 張廖萬堅會勘中市三校 中央允補助改善運動設施 13:482020/11/18 寶島 體育熱門新聞 NBA》老將悲歌！丹尼格林又被雷霆換到七六人 - 體育 NBA》不敢相信浪花弟又受傷 林書豪：他是野獸 - 體育 HBL》首戰就轟31分 陳將双自評及格分 - 體育 ATP年終賽》痛宰球王喬帥 麥維德夫2連勝晉級 - 體育 關懷盃》馬賽萌妹當隊長滿壘敲安 最想見林智勝 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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