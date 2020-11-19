光復高中陳將双（右）。（黃世麒攝）

光復高中陳將双（右）。（黃世麒攝）

HBL高中籃球甲級聯賽19日進行光復高中對基隆商工之戰，光復高中在陳將双單場31分的好表現下，以83比63擊敗基隆商工。

(中時 )