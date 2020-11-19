經濟部投資處為協助台商因應赴中投資最新風險，11月19日上午假集思北科大會議中心舉辦「台商投資實務研討會」，以「台商眼中的中國大陸市場」為主題，邀請多位學者專家，深入探討美國總統大選後美中台最新關係變化，及中國大陸最新內外情勢對台商在當地投資營運之影響，同時分析台商在此新變局下如何管控投資風險、趨吉避凶，另亦邀請幾位在中國大陸遭遇投資糾紛的台商代表現身說法，提供自身經驗談，作為其他台商防範及因應之參考。

經濟部投資業務處參事謝秀萍於致詞時指出，面對近年來中國大陸經商成本持續上升、美中貿易衝突、COVID-19疫情後全球供應鏈重整等最新情勢，部分台商有調整投資布局之需求，政府除透過各項優惠措施積極協助台商回台或轉赴新南向國家投資外，另針對台商在中國大陸遭遇的投資糾紛案件，經濟部台商聯合服務中心亦持續提供台商專業法律諮詢服務，持續透過兩岸投保協議行政協處管道處理，以維護台商合法權益。

綜合座談由經濟部投資業務處林美杏科長主持，台灣智庫賴怡忠執行委員分析美中台最新情勢，指出美國印太戰略可能將延續，中國大陸可能主動與西方減鉤或脫鉤，台灣因防疫成功，成為世界焦點，受到許多外國媒體報導，外資與機會開始大量進入台灣，「台灣製造」亦受到肯定，「品牌台灣」的機會大增，可成為台灣開發自有品牌之良機。

資深財經專家黃世聰提及，美大選後之新政府可能重返對國際組織之參與，並藉以施壓中國，且人權問題或將成為美中關係的重大絆腳石，在產業方面，會更強調「乾淨供應鏈」及「乾淨網路」，故高科技台商想在兩邊左右逢源會更不容易。

不少台商考慮撤回或精簡在中國大陸之投資，資誠聯合會計師事務所段士良會計師提醒，以選擇處分土地或公司為例，應評估稅負成本、資金匯出、交易程序等重要因素，並瞭解交易安全比價格更重要，同時注意談判過程可能遭遇之問題，例如土增稅的課徵風險、員工的資遣時機安排等。大成台灣律師事務所魏憶龍律師則介紹2020年起中國大陸開始實施「外商投資法」之最新法制變革，台商在中國大陸之投資，雖仍適用「台灣同胞投資保護法」及其實施細則，未盡之處則適用「外商投資法」及其實施條例，惟台商仍應注意「外商投資法」新制下關於安全審查制度、5年內須完成變更組織形式之過渡期等新規定，以掌握投資風險。

現場亦邀請3位台商代表現身說法，包括Ａ台商分享遭遇非法迫遷的「土地徵收與拆遷補償糾紛」，Ｂ台商分享企業文件遭偽造及房產證遭當地台辦扣留的「行政爭議」，Ｃ台商分享案件法院「勝訴卻無法強制執行」等，以上均由經濟部透過兩岸投資糾紛行政協處管道協處後，陸方台辦系統已協調處理中，另經濟部也啟動「台商給力充電站」措施，主動關懷拜訪北、中、南案件台商，協助解決法律面問題，台商對經濟部協助表達感謝。

面對中國大陸持續變化升高之投資風險，經濟部投資業務處林美杏科長總結指出，自2013年兩岸投保協議生效至2020年10月底止，經濟部台商聯合服務中心累計共接獲台商投資糾紛案件多達315件，目前尚有65件列管中，雖然中國大陸片面中止行政協處平台會議，經濟部仍持續發送工作函，並與海基會合作，加強力道、多管齊下，促請陸方妥善處理台商投資糾紛案件，爰2019至2020年10月底止仍促成20多件協處案件結案或取得重大進展。經濟部台商聯合服務中心將持續針對台商在中國大陸遭遇投資糾紛，提供相關專業法律諮詢及協助，以維護台商合法權益，歡迎台商多加利用。

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